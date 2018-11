U prodaji su blagdanski paketi za INmusic festival #14!

Ograničen broj festivalskih ulaznica i blagdanskih paketa po povoljnijim cijenama dostupan do 29. studenog ili do isteka zaliha. Veliko ime INmusica #14 saznat ćemo 30. studenog kada ulaznice poskupljuju za 100 kn!

INmusic festival šestu godinu zaredom nastavlja partnerstvo s OTP bankom, koja će i na 14. izdanju najvećeg open air festivala osigurati sustav beskontaktnog i bezgotovinskog plaćanja. Obzirom da se blagdani bliže, a festivalski blagdanski paket je već osam godina omiljeni poklon među glazbenom publikom, i ove godine svoje najdraže glazbofile možete usrećiti s INmusic blagdanskim paketom. Kao i prethodnih godina uz trodnevnu ulaznicu za INmusic festival #14, blagdanski paket sadrži još vrijednih poklona. OTP banka u svakom blagdanskom paketu poklanja vaučer u iznosu od 100 kuna za izradu ili nadopunu Mastercard® contactless prepaid kartice OTP banke koja omogućava najbrže plaćanje na festivalu, dok INmusic festival poklanja posebno dizajniranu festivalsku majicu za sve vjerne posjetitelje.

Direktor Sektora maloprodaje OTP banke Dražen Božić izrazio je zadovoljstvo radi nastavka suradnje s INmusic festivalom: „Već šestu godinu ponosni smo sponzor INmusic festivala i partner koji osigurava bezgotovinsko i beskontaktno plaćanje. Ovakav način plaćanja pokazao se iznimno efikasnim jer publici omogućuje da što manje vremena provede u redovima a što više u uživanju u glazbi. I na novom će izdanju festivala bezgotovinsko i beskontaktno plaćanje biti moguće Mastercard contactless karticama OTP banke, ali i svim ostalim bankovnim beskontaktnim karticama, kao i festivalskim karticama. I ove godine OTP banka u svakom blagdanskom paketu poklanja vaučer u iznosu od 100 kuna za izradu ili nadopunu Mastercard contactless prepaid kartice OTP banke koja omogućava najbrže plaćanje na festivalu. Za posjetitelje koji ne nabave svoju ulaznicu u sklopu blagdanskog paketa, OTP banka će od početka slijedeće godine osigurati mogućnost uplate ulaznica za festival u više od stotinu poslovnica OTP banke širom Hrvatske."

Osim najave nastavka suradnje s OTP bankom i u 2019. godini te objave prodaje uvijek omiljenih INmusic blagdanskih paketa, festivalska organizacija je najavila i veliko iznenađenje za svoju vjernu publiku, a koje će biti otkriveno 30. studenog.

"Iznimno nam je drago da je OTP banka kao važan partner festivala uz nas i na četrnaestom izdanju festivala, a zahvaljujući i podršci OTP banke u proteklih šest godina INmusic festival sustavno je rastao u snazi programa i međunarodnom značaju. Zahvaljujući međunarodnom značaju INmusic festivala stvoreni su preduvjeti da i u 2019. ugostimo neke od najrelevantnijih svjetskih glazbenika. Hrvatska publika neće biti uskraćena za velika glazbena gostovanja, a veliko ime INmusica #14 moći ćemo otkriti 30. studenog kada ulaznice poskupljuju za 100 kn," okupljenim medijima je izjavio Zoran Marić, direktor INmusic festivala.

Organizatori festivala najavili su i promjenu cijene ulaznica i blagdanskih paketa s objavom najavljenom za 30. studeni. INmusic blagdanske pakete po početnoj cijeni od 449 kuna (+ troškovi dostave) moguće je kupiti putem službenog INmusic web shopa ili u Dirty Old Shopu u Zagrebu do isteka zaliha ili do 29. studenog. Od 30. studenog cijena INmusic blagdanskih paketa iznosit će 549 kn (+ troškovi dostave). INmusic blagdanski paket u prodaji je od 9. studenog do 31. prosinca 2018. godine ili do isteka zaliha. Količina INmusic blagdanskih paketa je ograničena.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine. U prodaji je i ograničen kontingent trodnevnih ulaznica za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 399 kn (+ troškovi transakcije) do 29. studenog, a od 30. studenog cijena trodnevnih ulaznica iznositi će 499 kn (+ troškovi transakcije). Kamperska ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.