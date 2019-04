U par koraka do glatke kože

Pore su nasljedne i tu nemate puno izbora - što su vam dali roditelji, s tim se morate boriti. Godine, proizvodnja ulja, sunce i mnoge druge stvari utječu na širenje pora. Međutim, nekoliko dodatnih koraka u vašoj beauty rutini može minimalizirati pore i zagladiti kožu.

Čišćenje maskama - čiste pore uvijek izgledaju puno manje. Za dubinsko čišćenje možete iskoristiti i različite maske na bazi ugljena i gline. Ostavite ih 15 minuta na licu kako bi aktivni sastojci izvukli bakterije, ulje i nečistoće iz kože. Koristite masku jednom ili dva puta tjedno.

Parenje lica - preporučuje se za uklanjanje zaglavljenog ulja, nakupina nečistoća i otvaranje pora. Ovo možete učiniti kod kuće uz lonac vruće vode i eterično ulje lavande, ružmarina ili peperminta, a možete koristiti i svježe biljke. Lice držite iznad pare otprilike 10 minuta. Para će omogućiti protok kisika i vlage, a u isto će vrijeme dubinski očistiti pore.

Piling - stanice mrtve kože mogu se nakupiti i zaglaviti u vašim porama, a zbog toga se one čine još izraženije. Jedini način da to izbjegnete je da radite piling dva do tri puta tjedno. Ako ste skloni prištićima ili imate masnu kožu, tražite proizvode sa sastojcima poput beta hidroksi kiseline.

Retinol - s razlogom ga zovu čudesan sastojak, jer ima sposobnost potaknuti regeneraciju stanica koje prirodno otpadaju svakih 90 dana, a retinol pospješuje proces obnavljanja. Osim toga, potiče proizvodnju kolagena, a on je prirodni protein zadužen za izgled i blistavost vaše kože. Kolagen 'nadopunjuje' pore i zbog toga se čine manje.