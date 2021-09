U krevetu s pesticidima

Do 23 različita pesticida pronađena su u prašini spavaćih soba, u uzorcima uzetim u 21 zemlji Europske unije, među kojima su i oni kancerogeni, mutageni, inhibitori kolinesteraze i endokrini disruptori.

Studija koju je pokrenula Europska građanska inicijativa (ECI) Spasimo pčele i poljoprivrednike dokazala je da pesticidi s poljoprivrednih površina pronalaze put do naših domova.

Stanovnici iz intenzivnih poljoprivrednih područja uzimali su uzorke kućne prašine iz svojih spavaćih soba, uz podršku partnerskih nevladinih organizacija iz 21 zemlje Europske unije. Testirana je prisutnost 30 pesticida od 450 pesticida odobrenih u EU. Svi uzorci bili su kontaminirani s prosječno 8 pesticida.

Prema nadležnim tijelima EU -a, pesticidi za koje se sumnja da uzrokuju rak kod ljudi otkriveni su u svakom četvrtom uzorku, uglavnom endokrini disruptori ili tvari koje štete reprodukciji

Dr. Helmut Burtscher-Schaden, referent za kemiju u Global2000 (Friends of the Earth Austria) objasnio je: "Problem zanošenja pesticida više se ne može zanemariti. Nadamo se da će otkrivanje sumnjivih kancerogenih pesticida i pesticida štetnih za reprodukciju u spavaćim sobama ruralnog stanovništva biti poziv na uzbunu regulatornim tijelima u EU. Naposljetku, epidemiološke studije pokazuju povećan rizik od štete za reprodukciju i pojave raka, osobito među stanovnicima poljoprivrednih područja. "

Martin Dermine, službenik za politiku u organizaciji PAN Europe, pokretač ove Europske građanske inicijative, dodao je: „U ruralnim su područjima bebe koje puze po podu neprestano izložene prašini kontaminiranoj kancerogenim pesticidima i endokrinim disruptorima. To nije prihvatljivo jer znanost pokazuje da izloženost malim koncentracijama takvih kemikalija može nanijeti štetu. Nadalje, regulatorna tijela ne testiraju izloženost mješavinama pesticida, krajnje je vrijeme da EU prestane subvencionirati zagađujuću intenzivnu poljoprivredu i da podrži održive agroekološke prakse!"

"U Hrvatskoj je uzorak uzet na otoku Hvaru, mjestu koje bi trebalo biti čisto, zdravo i sigurno, ali to, na žalost, nije. Pesticidi, iako ih ne vidimo, niti ih možemo detektirati bez laboratorijskih testova, ipak jesu prisutni u našoj svakodnevici, u zraku, vodi, tlu, a svakako i u hrani. Uz enormno opterećenje našeg organizma različitim kemikalijama, putem sredstava za čišćenje kuće, sredstava za higijenu, kozmetičkih sredstava, industrijskog i automobilskog zagađenja, dodatno opterećenje pesticidima može biti upravo ona kap koja će preliti čašu i postati okidač za razvoj opasnih i smrtonosnih bolesti i velikog broja poremećaja. Zato, očekujemo od nadležnih tijela da zaštite zdravlje građana i preusmjere financijska sredstva u održivu, neštetnu poljoprivredu.", rekla je Natalija Svrtan iz udruge Zemljane staze.

"Spasimo pčele i poljoprivrednike" je europska građanska inicijativa čiji je cilj prikupiti milijun potpisa u cijeloj EU do 30. rujna kako bi obvezali Europsku komisiju i Europski parlament da poduzmu korake za uspostavljanje održivog modela uzgoja hrane. Savez više od 200 organizacija ima rok do 30. rujna prikupiti potrebne potpise. Do sada je prikupljeno više od 800 000 potpisa.

Pozivamo sve građane Republike Hrvatske da svojim potpisom daju do znanja Europskoj komisiji i Europskom parlamentu da je zdravlje najvažnije: www.savebeesandfarmers.eu