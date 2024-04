U Hrvatskoj počela izložba patnje pasa

Povodom održavanja Svjetske izložbe pasa u Hrvatskoj, udruzi Prijatelji životinja javili su se uzgajivači koji upozoravaju na veliku patnju pasa s blagoslovom organizatora izložbe, Hrvatskog kinološkog saveza (HKS), udruge koja okuplja uzgajivače pasa s rodovnicama. Uzgajivači tvrde da u Hrvatskoj postoji sprega trofejnih uzgajivača pasa, HKS-a koji dodjeljuje rodovnice psima parenima u srodstvu, s bolesnim potomstvom, i kinoloških sudaca koji sudjeluju u namještanju pobjeda na izložbama pogodujući određenim uzgajivačima. Navode da tu nema ljubavi prema životinjama, već da su psi „žrtve gladi za profitom".

„Uzgajivači koji su nam se obratili zabrinuti su zbog dobrobiti pasa. Kažu da čistokrvni psi u nekim uzgajivačnicama prolaze veliku torturu. Kuje iscrpljuju do iznemoglosti parenjem pri svakom tjeranju. Parenje blisko srodnih životinja, karakteristično za uzgoje, dovodi do zdravstvenih problema i genetički nasljednih bolesti. Uzgajivači su nam rekli da HKS, koji načelno to zabranjuje, u praksi prešutno odobrava i registrira uzgoje iako se u rodovnicama pasa vidi da su srodnici. Smatraju da je to zločin i prema psima i prema ljudima koji ih kupuju i onda dožive traumu kada se pas razboli ili umre", prenose Prijatelji životinja.

Uzgoj rezultira i problemima s kralježnicom, displazijom kukova, iščašenjem koljena, artritisom, srčanom insuficijencijom, encefalitisom, problemima s kožom, probavom i disanjem, bolestima jetre i bubrega, epilepsijom i sklonošću obolijevanju od raka. Zbog okrutnih i suludih standarda uzgoja, mnoge pasmine imaju pretjerane fizičke karakteristike koje im otežavaju funkcioniranje, ne mogu se same pariti, već ih umjetno oplođuju, a štence porađaju carskim rezom jer su im glave prevelike. Kupci tih životinja nisu svjesni da, birajući životinju prema izgledu, često dobivaju cjeloživotnog pacijenta. Prema navodima uzgajivača, i mnogi članovi HKS-a nisu registrirali uzgoj, nemaju registriranu djelatnost i ne plaćaju porez.

S druge strane, hrvatska skloništa prepuna su zdravih pasa, od kojih mnogi i godinama čekaju udomljenje. „U situaciji kada imamo više od 10 000 napuštenih životinja godišnje, uzgajanje životinja okrutno je i neodgovorno. Nema opravdanja za donošenje na svijet više štenaca i mačića, i to radi profita. Svaki put kada netko kupi psa, drugi psi gube priliku za dobrim životom. Skloništa su prepuna, a brojne napuštene životinje nikada ne dospiju u sklonište ili na skrb udruga, već trpe i umiru od bolesti, stradaju pod kotačima automobila ili napada druge životinje. Mnoge štence i mačiće ostavljaju po šumama još slijepe i nemoćne, da umiru u agoniji od gladi i hladnoće", zgroženi su Prijatelji životinja.

Pojašnjavaju da uzgajivači u životinjama prvenstveno vide samo novac ili razonodu, robu kojom genetički manipuliraju radi zarade: „Nedavno istraživanje na primjeru samo jednog oglasnika pokazalo je da se na prodaji pasa u Hrvatskoj zaradi više od 14 milijuna eura, dok je ukupan prihod neregistrirane i neoporezive djelatnosti uzgoja mnogostruko veći. Golem biznis kućnim ljubimcima potiče javnost da radije gleda životinje kao nešto što se kupuje, poput modnih dodataka i kućnih ukrasa, nego kao bića s osjećajima koja zaslužuju ljubav i doživotnu odgovornu skrb. Okrutnost se vješto skriva iza predstava i prestiža.

Kupci pasa i oni koji posjećuju izložbe pasa ne razmišljaju da mnogi izlagači prelaze tisuće kilometara da dovedu pse na izložbe, gdje su izloženi stresu, buci i pretjeranom uređivanju, koje nema veze s higijenom. Gotovo svaka izložba pasa povezana je s nezgodama, a nerijetko se dogode i smrtni slučajevi. Primjerice, na Euro Dog Showu 2007. u Zagrebu umrlo je nekoliko pasa. Besmislenost izložbi pasa ogleda se u činjenici da se psi, bića sa svojim specifičnim karakternim osobinama i izgledom, pokušavaju ukalupiti u određene standarde koje su manipulacijama stvorili ljudi, pri čemu se psima postavljaju neprirodni zahtjevi i traži se neprirodno ponašanje, a to nije u cilju njihove dobrobiti.

Prijatelji životinja poručuju da psi i ostale životinje koje se iskorištavaju za uzgoj ne postoje kako bi ispunjavale naše želje i prohtjeve niti od njih smijemo stvarati primjerke koje ćemo naručivati „po mjeri". Naši estetski zahtjevi prema drugim životinjama neprirodni su, neopravdani, okrutni i etički neprihvatljivi. Pozivaju sve koji imaju vremena, novaca i strpljenja brinuti se doživotno o nekoj životinji, da udome psa ili mačku i da ih svakako kastriraju u cilju smanjenja broja neželjenih i napuštenih životinja.

Više informacija o problemu uzgoja i izložbi životinja, brahicefaličnim psima te video o problemu pasmina pasa nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.