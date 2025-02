Twin Noir prije DAF-a u Tvornici

Pioniri elektro punka i EBM-a, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, po prvi put stižu u Tvornicu kulture u subotu, 26. travnja 2025. godine. Koncert će otvoriti Twin Noir, post punk/EBM duo iz Berlina i svojim energičnim nastupom zagrijati atmosferu za legende dance scene.

Twin Noir - „Ostkreuz"

Cody Barcelona (vokal, elektronika, gitara) i Ian Volt (vokal, bas) osnovali su post punk/EBM duo Twin Noir u Berlinu 2021. godine. Njihova glazba oscilira između elektronički monotoničnih zvukova i atmosferičnosti u kombinaciji s minimalističkim tekstovima na njemačkom jeziku. Za stvaranje glazbe koriste magnetofon, sampler, gitare i teremine. Najveći su glazbeni uzori ovog dvojca DAF i Kraftwerk, ali korijene vuku i iz punk i rock glazbe koja je nastajala od 70-ih do 90-ih godina prošlog stoljeća. Nastupi Twin Noira proslava su slobode i umjetnosti inspirirana klupskom i punk kulturom, a duo publiku redovito oduševi svojim energičnim showom. Svoj su debitantski album „2 Punks and a Tape Machine" snimali u Mexico Cityju i Portugalu, a čak ga je i veliki Iggy Pop predstavio u emisiji na BBC radiju. Naslijedio ga je „2 Punks and a Tape Machine - Chapter //" snimljen u ljeto 2024. godine, a Twin Noir će ga predstaviti i u Tvornici kulture.

DAF - „Der Raeuber und der Prinz"

Deutsch-Amerikanische Freundschaft, odnosno DAF, napokon stiže u Tvornicu kulture. Njemački je bend svojim hitovima kao što su „Der Mussolini" i „Sato Sato" obilježio plesnu glazbu 80-ih i duboko se ukorijenio u europsku glazbenu scenu. Njihovi su im albumi „Alles ist Gut", „Gold und Liebe" i „Für Immer" donijeli veliku slavu i izvan Njemačke, kao i odlične kritike, a njihovi su se hitovi puštali u klubovima diljem Europe. Poznati po svojim avangardnim aranžmanima, repetitivnom ritmu i minimalističkim, ali kritičkim i politički angažiranim tekstovima, DAF su predstavljali inovativnu pojavu na glazbenoj sceni, a njihov se zvjezdani status ni nakon dvadesetogodišnje pauze nije promijenio. Bend je oduvijek bio predvođen kreativnim duom, Robertom Görlom i Gabrielom Gabijem Delgadom-Lopezom. Iako zbog iznenadne Delgadove smrti nisu uspjeli zajedno završiti album „Nur Noch Einer", Görl je udružio snage s producenticom Sylvie Marks i objavio album kako bi odao počast i sačuvao uspomenu na četiri desetljeća zajedničkog kreativnog rada.

Robert Görl & DAF - Erste DAF Probe (Official Video)

Kultni DAF po prvi put stižu u Tvornicu kulture kako bi promovirali aktualni album „Nur Noch Einer", ali i izveli svoje najveće hitove koji su obilježili brojne klupske večeri u 80-im godinama. Koncert će otvoriti berlinski post punk/EBM duo Twin Noir i svojim jedinstvenim nastupom

Ulaznice po regular cijeni od 35 eura dostupne su na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa i online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 38 eura.