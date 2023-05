Tvornica kulture postaje tvornica jazza

Ožujak smo obojili bojama jazza, a u proljetnom izdanju festivala JazzHR Tvornicu kulture pretvaramo u pravu "Tvornicu jazza"!

Tri festivalska dana, s čak šest koncerata, plus tri jam sessiona, a k tome i jedna izložba - najkraći je mogući sažetak proljetnog izdanja festivala JazzHR. No brojke, iako reprezentativne, nedovoljno govore o svemu onom što će se - baš kao u pravoj tvornici jazza - odigrati kroz tri festivalska dana - od 18. do 20. svibnja u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Jedan big band, mnogi solisti, mlade nade jazza, istaknuti hrvatski sastavi i glazbenici, brojni autori, gosti iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Brazila i SAD-a, puno izazovnih programa i obilje vrhunske svirke... Pripremite se, jer stiže Spring Edition - vrijeme je za JazzHR!

ČETVRTAK 18.5.

U četvrtak 18.5. u 19:30 - prvi put na festivalu - nastupa Big band Radio-televizije Srbije, u programu koji ugošćuje čak pet vrhunskih glazbenika-solista. Mlada slovenska pjevačica Ajda Stina Turek, hrvatska kantautorica i pijanistica Dina Rizvić, slovenski saksofonist Jaka Kopač, srpski bubnjar Vladimir Kostadinović te hrvatski trubač kojem ne treba posebna najava - Davor Križić, predstavit će se u dvostrukim ulogama autora i solista.

Nakon Big Banda RTV Slovenija i Jazz orkestra HRT-a, nastup Big Banda RTS-a na JazzHR-u dio je šireg projekta koji će već dogodine kulminirati okupljanjem sva tri orkestra i zajedničkim koncertom Jumbo Big Banda na pozornici dvorane Lisinski u sklopu jesenske edicije festivala.

PETAK 19.5.

Drugi dan, petak 19.5. u 19:30 otvara Pavle Miljenović Quintet. Talentirani mladi gitarist i skladatelj predstavlja novi autorski album Arrival (Croatia Records, 2022.), a u svojemu kvintetu okupio je skupinu vrhunskih glazbenika: Saša Nestorović - saksofon, Hrvoje Galler - klavir, Zvonimir Šestak - kontrabas i Borko Rupena - bubnjevi.

Iste večeri u 20:30 na festivalsku pozornicu stiže višestruko nagrađivani saksofonist, flautist i skladatelj Miro Kadoić. Prije dana naziv je njegova posljednjeg, već devetog albuma (Aquarius Records, 2022.), a u njegovu sastavu na JazzHR-u nastupaju: Boris Majcen - truba i krilnica, Petar Ćulibrk - klavir, Nikola Matošić - kontrabas i Gašper Bertoncelj - bubnjevi.

SUBOTA 20.5.

Treći dan, subotu u 19:30 započinjemo "pijanističkom ekstravagancijom" - koncertnom promocijom albuma The Keyboard Extravaganza "našeg Amerikanca", pijanista, orguljaša tubista i skladatelja Joea Kaplowitza (Intek Music, 2022.). Joe je u pratnji bubnjara Janka Novoselića na albumu okupio čak sedam prvoklasnih hrvatskih pijanista, a na pozornicu JazzHR-a stiže "velika četvorka": Matija Dedić, Hrvoje Galler, Viktor Lipić i Zvjezdan Ružić.

Iste večeri u 20:30 festival JazzHR ima čast ugostiti jednoga od najplodnijih i najcjenjenijih slovenskih jazz saksofonista. Jure Pukl vraća se na festival nakon 15 godina, a u ovoj prigodi predstavlja svoj najnoviji projekt ANoRoK u kojem je okupio međunarodnu all-stars ekipu: Ralph Alessi -truba, Joe Sanders -kontrabas i Ferenc Nemeth - bubnjevi. Sastav je bio na turneji SAD-om i Europom kad ih je zatekla pandemija 2020., a sada se prvi put ponovno okupljaju, prezentirajući materijal s Puklova nadolazećeg albuma MELT (Whirlwind Recordings, 2023.).

NOVE NADE JAZZA

JazzHR već tradicionalno predstavlja i neke buduće zvijezde. U sklopu programa Nove nade jazza Marjan Marjanović izbor je pao na mladog zadarskog pijanista i autora Bornu Pehara koji trenutačno polazi magisterij jazz klavira na prestižnom Sveučilištu za glazbu u Beču. U pratnji dvojice prekaljenih jazz glazbenika - Hrvoja Kralja na kontrabasu i Borka Rupene na bubnjevima - Borna Pehar dobit će priliku 19.5. u 19:00 predstaviti se vlastitim skladbama i aranžmanima.

Koncerte sve tri večeri pratit će i jam session svirke u Malom pogonu, a njih će predvoditi sastav koji je također odabran kroz program Nove nade jazza. Riječ je o sastavu Spice Melange u kojem mladi riječki pijanist Ivor Lakić nastupa uz kolege s Konzervatorija u Trstu, Vida Luku Nareu iz Slovenije na kontrabasu i Fabricia Bertramija iz Brazila na bubnjevima.

Živoj jazz atmosferi u Malom pogonu dodatno će pridonijeti i izložba jazz fotografija službenog fotografa festivala Mateja Grgića.

Umjetnička ravnateljica JazzHR-a Lana Janjanin sa zadovoljstvom poziva publiku da se pridruži proljetnoj ediciji festivala. "Od solista, preko manjih sastava, sve do jazz orkestra, na pozornici će se predstaviti vrhunski glazbenici i skladatelji koji će primarno izvoditi svoju novu, nedavno objavljenu glazbu. Kao i do sada, naglasak stavljamo na promoviranje domaće jazz scene, no imat ćemo priliku ugostiti i nekoliko izvođača i skladatelja iz regije i inozemstva. Sretna sam zato što mogu reći da svake godine vidimo sve veći interes za festival i uspješno razbijamo predrasude o jazzu kao nečem kompliciranom i dosadnom. U našem programu uvijek se nađe ponešto za svačiji ukus te vjerujem da ćete i ovaj put uživati u raznolikosti i kreativnosti gostiju festivala JazzHR!"

Od 18.5. do 20.5. Tvornica kulture postaje Tvornica jazza! Budite i Vi dio tog "velikog pogona" i rezervirajte svoje vrijeme za JazzHR Festival - Spring edition.

Pojedinačne ulaznice i festivalske propusnice osigurajte u sustavu entrio.hr na linku: https://www.entrio.hr/event/jazzhr-festival-spring-edition-2023-13846.