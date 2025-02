TV1 traži nacionalnu koncesiju

Profesija profesionalcima! U samo dvije riječi sadržana je ideja zašto smo odlučili uzeti stvari u svoje ruke. Želimo stvoriti našu televiziju, s našim ljudima, s našim resursima, u našoj sredini.

Okupili smo vrhunske znalce koji posjeduju najviše moguće profesionalne standarde. I to, ne samo kao novinari i urednici, već i kao vrsni manageri, uspješni i dokazani poslovni ljudi, poduzetnici, umješni autori koji u svakodnevnoj praksi i životu ostvaruju zapažene rezultate.

Nešto nas smeta u medijskoj svakodnevici koja naprosto drobi, urušava i degradira vrhunske standarde koje je novinarstvo imalo godinama. Ova profesija je u ne tako dalekoj prošlosti bila jedna od najpoželjnijih, jedna od 10 najpriznatijih, a danas? Ovaj posao i u najkvalitetnijim mainstream medijima nerijetko obavljaju ljudi bez znanja, bez žara, predanosti, formalnog obrazovanja i digniteta.

Što je razlog tome? To što smo tijekom godina dozvolili da našom profesijom ovladaju ljudi koji su zalutali u novinarstvo i kojima je ono samo sredstvo za ostvarenje nekih drugih ciljeva, poslovnih, političkih, poduzetničkih, društvenih. Danas gotovo da nema medija u kojem na važnijim poslovnim segmentima imamo obrazovane ljude koji pripadaju struci i koji su se dokazali perom i kamerom, svim onim zanatskim tehnikama koje ovaj posao čine posebnim i uzvišenim. Novinarstvo je korektiv društvu koji na najbolji mogući način trasira smjer kojim valja ići. Dok je novinarstvo u rukama pravih novinara, do tada će ono imati razloga za postojanje.

Činjenica je kako ga se desetljećima urušava. I to namjerno. Ne voljom profesije, već snagom izvanjskih moćnika kojima je cilj zarobiti novinarstvo i učiniti ga podaničkim. Gledamo to iz dana u dan i to nas muči. Pitamo se što se dogodilo da nama profesionalcima upravljaju ljudi koji nikada u životu retka u medijima nisu napisali, snimili prilog, bili reporteri, urednici, producenti?

Novinarstvo, a posebice televizija, još uvijek ima šansu oduprijeti se nasilništvu nepozvanih i neukih kojim sve gore navedene vrijednosti ništa ne znače. Poseban je problem i to što zapravo ne znamo tko su ti ljudi, tko su pravi i prikriveni vlasnici i kreatori medijske scene ponajprije audio vizualnih formata. Sve to želimo učiniti jasnijim, poštenijim, transparentnijim. Nema tog tko smije biti iznad zakona profesije, a naša je misija osigurati novinarske, profesionalne i televizijske standarde koji neće biti u službi politike, mafije, skrivenih fondova i poduzetnika, mračnih ljudi koji preko jednako tako neprofesionalnih, nedokazanih i no name medijskih managera diktiraju ritam. Ne želimo da biti predmetom igre političara, već biti oni koji će ih prisiljavati da se igraju sudbinom gledatelja. Ne želimo dozvoliti da najkvalitetniji novinari, televizijski djelatnici, medijski lumeni, završavaju na cesti, nerijetko odlazeći u totalno marginalne profesije. Sve su to ljudi koji znaju biti korektiv društva i zato je nesaglediva šteta to što rade mnogi kreatori medijskog prostora u nas.

Nisu oni zalutali samo u profesiju, oni su tu da njome ovladaju i postave norme koje su još do jučer za sve nas bile posve nezamislive. Uzmičući, ostavili smo im prostor koji tako vješto koriste i to ne samo u medijskom svijetu, već i u onom poslovnom, poduzetničkom, političkom. Mediji su ti, a posebice televizije s nacionalnom koncesijom koje suptilno formiraju društvo i standarde.

Postavili smo si neka pitanja. Iz kojeg razloga među nama kojih se sve to gore navedeno tiče nema nekog tko je spreman krenuti u avanturu stvaranja medija? Iz kojeg razloga poslovna javnost i građani nikada nisu bili skloni poduprijeti neovisne elektroničke medije stvarnim doprinosom, pa umjesto velikih novinskih kuća pratiti programe lokalnih medija, ili pomoći stvaranje nacionalnog?

Mi, koji smo iza projekta TV1, televizije koja želi promijeniti postojeće i koja iz dana u dan okuplja sve više pravih profesionalca, dokazanih poslovnih osoba, novinara, urednika, režisera, kamermana, producenata, tek smo vjesnik jednog novog doba. Udruženi u profesionalni klaster želimo promijeniti i televiziju. I zato smo odlučili uzeti stvari u svoje ruke. Znamo i iz poslovnog života, a i svjedoci smo toga u brojnim primjerima, kako ni novac ni vlasništvo nisu najvažniji. Važne su ideje, znanje i umješnost koje nerijetko okupljaju sve one kojima je do uspjeha. Tako i kapital.

Upravo na tim idejama krenuli smo u ovaj hrabar izazov i držimo, kako svojim reputacijskim osobnim kartama, tako što i možemo ne samo ponuditi, već i ostvariti. Iza TV1 stoji dokazani profesionalni poduzetnički Know how i zbog toga ne želimo propustiti priliku sudjelovati na tako izazovnom natječaju koji pruža tako velike mogućnosti.

Mnogi od nas još do jučer nisu bili spremni uložiti i vrijeme i novac za tako što. Žrtvovati se za neizvjestan uspjeh i navodno zajamčen gubitak bez sigurnosti dohotka. Mi znamo da tome nije tako i da profesija pripada baš nama, profesionalcima, a nedokazanim i u medije zalutalim neznalicama.

TV1 spreman je za avanturu stvaranja medija, posve drukčijeg od ovoga na što su nas silom navikli. Želimo da poslovna javnost i građani postanu skloni poduprijeti neovisne elektroničke medije stvarnim doprinosom, da pomognu pri stvaranja jednog takvog, posve novog nacionalnog televizijskog projekta. Za tako što osmislili smo upravo klaster koji će nakon nas početnih ulagača omogućiti i brojnim drugim zainteresiranima da se uključe u jačanje poslovne moći. Iz tog razloga i naš je plan za prva tri mjesta strukturiran iznimno oprezno, ali realno. Želja nam je dobiti priliku da poput brojnih novih projekata sazdanih prije svega na dobrim idejama, znanju, uspjehu i iskustvu postanemo i magnetno privlačni za ulagače. Ne sumnjamo da to TV1 može.

Danas govorimo o 'sužavanju' prostora slobode govora i napadu na demokraciju. Od kuda je nastao taj prostor? Netko ga je otvorio, netko je desetljećima plaćao tu 'slobodu', a dobro znamo da je ona najskuplja. U tih deset i više godina naše kolege su imali sigurna primanja i otvorenu mogućnost kreirati pažnje vrijednog programa od javnog interesa. Nitko ne govori da je taj program od 'javnog interesa' stvaran i privatnim novcem!

Mnogi od nas borili su se također u medijima koji su bili financirani privatnim sredstvima i kada je to postalo preteškim teretom, prvi su platili novinari. Nitko ne postavlja pitanje, kako je moguće da u našoj državi osim javne televizije, ne postoji druga nacionalna televizija koja je u hrvatskom vlasništvu? Mi smo ga postavili i zato smo tu!

Kako je rekla jedna od nas: - Biti novinar je najteži i često najbolniji posao na svijetu radi li se taj posao po pravilima struke. Jedini način da nepristrano i slobodno novinarstvo živi jest da bude plaćeno od publike, a u 21. stoljeću za to nismo našli rješenje. Smatramo da mi to i znamo i možemo.

Kad smo počeli pričati o sudjelovanju na ovom natječaju nije nas bilo puno, no poput koncentričnih krugova i to nezaustavljivo se širi ideja da profesiju treba vratiti profesionalcima, da želimo našu televiziju nacionalnog dosega s našim ljudima.

Mi koji sve ovo potpisujemo imamo pravo vjerovati da tako što ima priliku ponovno zaživjeti na našoj televizijskoj sceni. Svi odreda prošli smo baš sve u struci. Bili smo mali od kužine, "hijavate", novinari koji su išli na Dolac po informacije, koji su bili i urednici, snimatelji, režiseri, spikeri, čuvari hrvatskog jezika, glavni urednici... Pokretali smo brojne izdavačke projekte, digitalne platforme, dnevne novine, radio postaje, televizijske programe. Imamo puno utakmica u nogama, i kao ratni reporteri, hrvatski branitelji, sve odreda ljudi koji bili i prošli ama baš sve u hrvatskim medijima. Od novinara početnika do čelnih pozicija u upravama najvećih hrvatskih medijskih kuća.