Ožujak na SkyShowtimeu donosi nove serije kao i nagrađivane favorite

PREMIJERE SERIJA

Mussolini: Son of the Century (Mussolini: Il figlio del secolo - 3. ožujka) - Biografska serija o Benitu Mussoliniju utemeljena na hvaljenom romanu Antonija Scuratija. Serija prati povijest Italije kroz oči Benita Mussolinija od njegovog uspona 1919., kada je osnovana fašistička partija, do 1925., kada je ubijen socijalistički političar Giacomo. - Sve epizode bit će dostupne ekskluzivno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 3. ožujka.

1923 (10. ožujka) - U drugoj sezoni serije 1923, okrutna zima donosi nove izazove i nedovršeni posao Jacobu (Harrison Ford) i Cari (Helen Mirren) na ranču Duttonovih. Teški uvjeti i neprijatelji prijete prekidom nasljeđa Duttonovih pa se Spencer (Brandon Sklenar) zaputi na mukotrpno putovanje kući, utrkujući se s vremenom kako bi spasio obitelj u Montani. - Prve tri epizode bit će dostupne za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime od 10. ožujka, nakon čega će svaka tjedna izlaziti nova epizoda.

Boyzone: Life, Death & Boybands (16. ožujka) -Boyzone: Life, Death & Boybands je neispričana i eksplozivna priča o Ronanu, Shaneu, Mikeyju, Keithu i Stephenu, petorici nepoznatih momaka iz radničke klase iz Dublina koji su u četiri godine postali najveći svjetski boy band, s više singlova na prvom mjestu top-lista u Velikoj Britaniji nego što imaju One Direction, David Bowie ili Michael Jackson. - Sve epizode bit će dostupne ekskluzivno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 16. ožujka.

Small Town, Big Story (19. ožujka) - Ova šestodijelna serija smještena je u Drumbánu, izmišljenom selu nervoznih osobenjaka na granici Irske i ostatka svijeta, u koje dolazi holivudska filmska ekipa i rasvjetljava tajnu čuvanu iz vremena prije novog tisućljeća. - Sve epizode bit će dostupne ekskluzivno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 16. ožujka.

Snowpiercer (28. ožujka) - Radnja serije Snowpiercer odvija se više od sedam godina nakon što je svijet postao zamrznuta pustoš. U središtu priče su ostaci ljudske vrste koji žive u vlaku od 1001 vagona koji neprekidno kruži svijetom - Sve epizode bit će dostupne ekskluzivno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 28. ožujka.

NOVE SEZONE SERIJA

Dexter: Original Sin - Dexter: Original Sin smješten je u Miamiju 1991. te prati Dextera tijekom njegove transformacije iz studenta u osvetničkog serijskog ubojicu. - Nove epizode dostupne su za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime.

Lockerbie: A Search for Truth - 1. prosinca 1988., 259 putnika i posada poginuli su u eksploziji zrakoplova na letu Pan Am 103, iznad Lockerbieja, 38 minuta nakon polijetanja, a još je 11 stanovnika izgubilo život kad se zrakoplov srušio na taj tihi škotski grad. - Nove epizode dostupne su za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime.

The Agency - Ovaj posve novi politički triler prati Martiana (Michael Fassbender), tajnog agenta CIA-je koji je dobio naredbu da napusti svoj tajni život i vrati se u londonsku podružnicu. Kada se pojavi ljubav koju je napustio, romansa se ponovno rasplamsa. - Nove epizode dostupne su za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime.

Yellowjackets (27. veljače) - Podjednako ep o preživljavanju, psihološka horor priča i drama o odrastanju, serija Yellowjackets saga je o ekipi iznimno talentiranih srednjoškolskih nogometašica koje (ne)srećom prežive pad zrakoplova duboko u zabačenoj divljini. - Nove epizode dostupne su za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime.

FILMOVI

Problemista (1. ožujka) - Alejandro (Julio Torres) ambiciozni je dizajner igračaka iz El Salvadora koji pokušava ostvariti svoje neobične ideje u New Yorku. Kad mu istekne radna viza, posao asistenta kod hirovite izopćenice iz umjetničkog svijeta postaje njegova jedina nada da ostane u zemlji i ostvari svoj san. - Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 1. ožujka.

Rob Peace (6. ožujka) - Chiwetel Ejiofor, nominiran za nagradu Oscar, režirao je, prilagodio i igra glavnu ulogu u filmu Rob Peace, koji prati istinitu priču o sjajnom mladom čovjeku (Jay Will) razapetom između očeve mutne prošlosti i vlastite obećavajuće budućnosti. Rob, kojeg je odgojila privržena majka (Mary J. Blige, nominirana za nagradu Oscar), stavlja na kocku sve što je postigao kako bi oslobodio svog zatočenog oca (Ejiofor). - Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 6. ožujka.

Putnik smrti (7. ožujka) - Randy (Johnny Berchtold) najsretniji je kad ga nitko ne primjećuje. Međutim, kad njegov suradnik Benson (Kyle Gallner) podivlja ostavljajući iza sebe trag nasilja i uništenja, Randy je prisiljen suočiti se sa svojim strahovima i nesretnom prošlošću kako bi preživi. - Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 7. ožujka.

The Tattooist's Son: Journey to Auschwitz (9. ožujka) - Gary Sokolov je sin jedinac pokojnog bračnog para slovačkih židova, Lalija i Gite Sokolov, koje je nedavno ovjekovječila originalna serija usluge SkyShowtime Tetovirer iz Auschwitza, utemeljena na istoimenoj knjizi. Kao i većina onih koji su preživjeli holokaust, svoja iskustva iz Auschwitza nisu podijelili izravno sa svojim sinom. U ovom moćnom igranom dokumentarcu, Gary će po prvi put posjetiti Auschwitz kako bi doznao kroz što su prošli njegovi roditelji. - Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 9. ožujka

Larger Than Life: Reign of the Boybands (23. ožujka) - Više od pola stoljeća boy bandovi su kulturni fenomen koji uspostavlja neočekivane veze generacija s prošlošću i budućnošću. Film Larger Than Life: Reign of the Boybands spaja te priče u savršeno posložen popis i krećući se od jednog sastava do sljedećeg, otkriva kako je doista bilo biti član, ili obožavatelj, tijekom vladavine svakog od njih. Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 23. ožujka.

NAGRAĐIVANI FAVORITI

Gladijator - U ovoj epskoj povijesnoj drami redatelja Ridleyja Scotta, Maximus, bivši rimski general (oskarovac Russell Crowe) kreće u osvetnički pohod na pokvarenog cara koji mu je oteo ime i dostojanstvo i osudio ga na ropstvo. - Streama se sada na usluzi SkyShowtime.

Jurski park - Kako dobitnik nagrade Oscar Steven Spielberg zamišlja tematski park s genetski modificiranim dinosaurima. Tko će preživjeti kad dinosauri podivljaju? Zvjezdana glumačka postava sjajno je udahnula život nezaboravnim likovima bestselera Michaela Crichtona. - Streama se sada na usluzi SkyShowtime.

Pakleni šund - Scenarist i redatelj, oskarovac Quentin Tarantino donosi nevjerojatnu postavu likova u Paklenom šundu, ludo zabavnoj priči o nasilju i iskupljenju. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, nominirana za nagradu Oscar te Bruce Willis igraju glavne uloge u ovom popkulturnom fenomenu. - Streama se sada na usluzi SkyShowtime.