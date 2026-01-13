New York B strana - tematski ciklus u Kinu Kinoteka

Kino Kinoteka je za siječanj pripremila New York: B-strana, kraći tematski program posvećen jednom od najfilmičnijih svjetskih gradova, sastavljen od restauriranih naslova nastalih izvan „turističkih zamki" i uobičajenih filmskih trasa.

U izlet krećemo s Kradljivcem ritma, filmom o prodavaču piratskih kaseta koji dolazi u neprilike nakon što se zamjeri pjevačicama punk rock benda. Ovaj skriveni dragulj američkog nezavisnog filma 1990-ih Matthew Harrison režirao je za samo 11.000 dolara, a za njega je nagrađen posebnim priznanjem žirija u Sundanceu.

Na rasporedu je i Noć žonglera Roberta Butlera i Sidneya J. Furiea, napeta priča o bivšem policajcu u potrazi za svojom otetom kćeri, koji se uz to nalazi u bijegu od lokalnih bandi i korumpiranih kolega. Ovaj nevjerojatno dinamičan triler prepun akcije i humora gledatelje uranja u šaroliko tkanje New Yorka s kraja 1970-ih, a zahvaljujući vrhunskoj režiji, konceptu i glumcima spada među najdojmljivije primjere novohollywodskog noira. Film je nedavno restauriran, a tu inačicu možete pogledati na u sklopu programa.

Program New York: B-strana također uključuje i kultnu hip-hop komediju Wild Style Charlieja Ahearna i subverzivnu satiru Putney Swope Roberta Downeya Sr.-a, oba u novim restauracijama.

Noviteti: Gledati u Sunce

Gledati u Sunce redateljice Masche Schilinski sadržajno je bogata i vizualno impresivna povijesna freska o četiri generacije žena u različitim povijesnim razdobljima povezanima istim imanjem. Od premijere na festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija, film ne prestaje oduševljavati gledatelje i kritiku svojim originalnim pripovjednim konceptom i upečatljivim vizualima. Gledati u Sunce je i njemački je kandidat za nominacije za Oscara, a za Nagrade Europske filmske akademije natječe se u osam kategorija, uključujući onima za film, režiju i scenarij.

Noviteti: Umri, ljubavi

Lynne Ramsay škotska je majstorica psiholoških drama i trilera, poznata po režijskoj originalnosti i beskompromisnosti u istraživanju mračnih i kompleksnih stanja (Moramo razgovarati o Kevinu, 2011, Iskupljenje u New Yorku, 2017). Njezin novi film Umri, ljubavi adaptacija je romana Ariane Harwicz, a kritika je posebno pohvalila iskren pristup temi postpartalne depresije te intenzivan nastup Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

Ostali noviteti

Na repertoaru Kinoteke trenutačno se prikazuje niz naslova koji su obilježili prošlu godinu: energični Marty Supreme Josha Safdieja, šarmantni Novi val Richarda Linklatera, Zlatnim lavom nagrađeni Otac majka sestra brat Jima Jarmuscha i laureat FMFS-a Gluha Eve Libertad.

Na repertoaru su i dvije regionalne uspješnice: duhoviti DJ Ahmet Georgija M. Unkovskog te dojmljiva autobiografska priča Vjetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića.

Povodom dodjele Europskih filmskih nagrada na repertoar je vraćen i Fiume o morte! Igora Bezinovića, jedan od najpopularnijih prošlogodišnjih noviteta, koji se za nagrade natječe u kategorijama najboljeg filma i dokumentarnog filma.

Matineja za djecu: Pozdrav s Marsa

Na Kinoteci za djecu prikazujemo Pozdrav s Marsa, topla komedija o odrastanju autističnog dječaka, koja je osvojila niz nagrada na međunarodnim festivalima. Film se prikazuje u sklopu programa KinoKino, a nakon projekcije filma slijedi moderirani razgovor.

Matineja za odrasle: Bugonia

Na Matineji za odrasle pogledajte Bugoniju, crnu komediju grčkog autora Yorgosa Lanthimosa, u kojoj svoj prepoznatljivi brend apsurdnog i začudnog humora primjenjuje na neuroze današnjeg društva. Glavne uloge odigrali su uvijek izvrsni Emma Stone i Jesse Plemmons.

