Tuškanac u gostima prikazuje ciklus Suvremeni Disney

Tuškanac u gostima, u partnerstvu s Centrom mladih Ribnjak, otvara ciklus koji donosi najpopularnije naslove novije Disneyjeve produkcije!

U sklopu programa Suvremeni Disney do kraja studenog prikazat će se pet omiljenih animiranih filmova koji revidiraju klasične mitove i bajke, prate snažne i neovisne likove u procesu samoostvarenja te poštuju kulturnu raznolikost i koriste moderan humor.

Riječ je o djelima koja krase vrhunska animacijska tehnologija i realistični efekti, kao i moćna glazba koja doprinosi emocionalnom uživljavanju u uzbudljive zgode likova koji hrabrošću, snalažljivošću i promicanjem zdravih vrijednosti oduševljavaju sve generacije.

Suvremeni animirani klasici sinkronizirani su na hrvatski jezik, a prikazivat će se subotama prijepodne na Sceni Ribnjak (Centar mladih Ribnjak, Park Ribnjak 1).

Raspored filmova:

28. rujna u 11 sati, Izbavitelji (2004)

Akcijska pustolovna komedija prati nekonvencionalnu obitelj Parr koja će nakon godina pauze ponovno odjenuti superherojske kostime kad svjetskom miru zaprijetiti zli Sindrom, a upotpunjena je efektnim posvetama popularnim filmovima o superjunacima kakvi su Superman i Spider-Man.

05. listopada u 11 sati, Ratatouille (2007)

Priča o simpatičnom štakoru izvrsnog njuha i kulinarskog talenta koji nije dobrodošao u prestižan francuski restoran nagrađena je Oscarom za najbolji animirani film, dok je kultni citat „Svi mogu kuhati" mnoge potaknuo da se okušaju u kulinarstvu.

12. listopada u 11 sati, Vrlo zapetljana priča (2010)

Slobodna adaptacija glasovite bajke Zlatokosa braće Grimm. U scenama s pjevanjem odjekuje glas Franke Batelić, a zanimljivo je da zla i održavanjem mladolikog izgleda opsjednuta otmičarka Gothel nalikuje pop-zvijezdi Cher.

2. studenog u 11 sati, Merida hrabra (2012)

Škotska princeza Merida prva je Disneyjeva princeza koja nije imala romantičnu priču, već prkosi tradicijama i, suočena s drevnom kletvom, kreće na opasnu avanturu kako bi spasila svoju obitelj i kraljevstvo.

23. studenog u 11 sati, Snježno kraljevstvo (2013)

Radnja prati hrabru Annu koja, uz pomoć prijatelja Kristoffa i snjegovića Olafa, traži sestru Elsu čije su magične ledene moći zarobile kraljevstvo u vječnu zimu. Film je Oscarom nagrađen za najbolju originalnu pjesmu Let It Go koja je postala globalni hit.

-----------

Raspored svih projekcija dostupan je OVDJE.

Jedinstvena cijena ulaznice za ovaj ciklus iznosi 3 eura.

Ulaznice za projekcije na Sceni Ribnjak kupite na blagajni sat vremena prije početka filma ili online: https://scenaribnjak.com/suvremeni-disney-na-sceni-ribnjak/