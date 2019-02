Trump i Holmes & Watson poharali Zlatne maline

Donald Trump i komedija o Sherlocku Holmesu dobili su nagrade za najgora filmska ostvarenja u protekloj godini.

"Holmes & Watson", u kojemu glume Will Ferrell i John C. Reilly, najveći je "dobitnik" s osvojene četiri Zlatne maline, uključujući za kategoriju najgoreg filma i najgoreg remakea, rip-offa ili nastavka.

Reilly je proglašen najgorim sporednim glumcem u, kako je rekao utemeljitelj nagrade John Wilson, "bezveznoj parodiji" klasične britanske detektivske priče.

Zlatna malina, Golden Raspberry Award ili skraćeno Razzie, nagrada je koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja a utemeljena je 1980. kao suprotnost hollywoodskim Oscarima.

Trump je osvojio Zlatnu malinu za najgoreg glumca za uloge u dva dokumentarna filma: "Death of a Nation" konzervativnog redatelja Dinesha D'Souze i u "Fahrenheit 11/9" liberalnog Michaela Moorea.

Savjetnica Bijele kuće Kellyanne Conway proglašena je najgorom sporednom glumicom zbog svoje arhivske snimke korištene u filmu "Fahrenheit 11/9".

U neuobičajenom obratu, Melissa McCarthy je dobila Zlatnu malinu za najgoru glumicu za svoju ulogu u komediji "The Happytime Murders" kao i nagradu Razzie Redeemer, koje se svake godine dodjeljuju onome tko se najbolje "iskupi" za prijašnje glumačke grijehe, za dramu "Can You Ever Forgive Me?" nominiranu za Oscara.

Film "Gotti" o pokojnom newyorškom mafijaškom kumu Johnu Gottiju ostao je bez nagrada unatoč tome što je imao šest nominacija.



Kipić Zlatne maline stoji oko pet dolara i u obliku je "maline veličine loptice za golf" koja se nalazi na roli filma od 8 mm, a cijela je obojana zlatnom bojom.

Naziv raspberry (malina) koristi se u izrazima u kojima se želi uskratiti poštovanje, poput "blowing a raspberry". Naime, u slengu ta fraza (blowing a raspberry ili blowing a strawberry) znači proizvoditi zvuk sličan ispuštanju vjetrova, s ciljem da se jedna ili više osoba ismiju.

Za nominirane i dobitnike glasa oko tisuću članova Zlatne maline iz 24 zemlje, koji se za 40 dolara u udrugu mogu učlaniti mogu internetskim putem.