Tri vrste pića koje pojačavaju upale

Volimo piti, to nam je u krvi... kažu alkoholičari i popiju još jedno... no, nisu samo među onima kojima pića rade probleme u tijelu, štoviše, neka mogu biti prilično opasna ako ih konzumiramo previše.

Nažalost, radi se o prilično popularnim napitcima koje mnogi piju. Naravno, ništa se neće dogoditi ako neko od ovih pića popijete povremeno, ali ako ih pijete svakodnevno, nisu dobra.

Alkoholna pića - američka udruga za srce kaže kako jedno piće dnevno za žene i dva za muškarce, ne škodi, bilo što više od toga može uzrokovati upale u organizmu. Osim toga, pretjerano konzumiranje alkohola može uzrokovati i probavne probleme, točnije alkohol može oštetiti ovojnicu u crijevima i promijeniti mikrobiom probavnog sustava.

Energetska pića - energetska pića također su prepuna šećera što može dovesti do upale s vremenom. Jedna studija pokazala je da velike količine fruktoze mogu uzrkovati upalne procese jer on reagira sa stanicama koje reguliraju upale u tijelu, piše Eat this.

>> Koliko su stvarno štetna energetska pića >>

Gazirana pića - gazirana pića prepuna su šećera i ako ih konzumiramo svakodnevno dulji period vremena ona mogu potaknuti kronične upalne procese. Prema jednom istraživanju pijenje jednog gaziranog pića dnevno može dovesti do jače inzulinske rezistencije i višeg kolesterola. Također su kod sudionika uočili povišenje CRP markera koji ukazuje na upalu.