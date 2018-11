Tri stvari koje odbijaju muškarce

Muškarac iz snova ne postoji - osim stvarno sretnim ženama kojima su se ostvarile sve maštarije. No, te se broje u promilima, i to ako...

Stoga, treba biti pametan - ako ste upotrazi za muškarcem svojih snova, ili barem muškarcem koji bi to mogao postati, vjerojatno koristite sve svoje adute za zavođenje kako bi ga privukli.

Tu se ubraja seksi odjeća, make up i sve ono što mislite da ih može privući ćete istaknuti. Ipak, možda radite nešto što će imati sasvim suprotan učinak.

Profesorica psihologije Jeanne Croteau za The List je otkrila što radimo da ih zavedemo, a zapravo ih s time tjeramo od sebe...

Neimanje vlastitog života - budite sretni sami da biste mogli biti sretni s nekim drugim, uzrečica je to koja itekako drži vodu. Partneri u sretnim i ispunjenim vezama ponekad će trebati nešto vremena samo za sebe. Vrijeme s prijateljima, vrijeme za sport, izlazak i sl. Neki će ovome težiti više, neki manje, no svakako ono što će muškarce lako odbiti od vas jest potreba da stalno budete s njim - čak i kad to njemu nije ugodno.

Previše šminke - sve je na svom mjestu - sjenilo, rumenilo, podloga, ruž, tuš za oči itd... Provodite brojne minute, ako ne i sate pred ogledalom kako bi skrili svaku nesavršenost lica i naglasili ono što smatrate adutima? Iako ste možda tako sami sebi ljepši, muškarci nisu time impresionirani. Dapače, češće će ih to odbiti nego privući jer oni vole prirodnost.

Tračanje - to obavezno ostavite to za kavu s prijateljicama, ako baš morate tračati, no njemu to nije poželjna osobina. To što želite s njim podijeliti detalje vašeg dana i približiti ga situacijama koje su se dogodile, svakako je pohvalno, no tračanje će ga samo odbiti od vas jer već sutra možda on može biti taj koji će biti glavni lik neke tračerske priče.