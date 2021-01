Tri stvari koje ne treba raditi za vrijeme potresa

Potresi su, nažalost, postali naša svakodnevica i jednostavno trebamo biti spremni - ne znamo kada će udariti i što će biti ako se radi o stvarno snažnom udaru.

Manjih potresa ima svakodnevno, barem što se tiče našeg područja zadnjih 8 mjeseci, tako da nije loše znati što treba napraviti u slučaju da udari snažan potres.

Stoga, evo tri savjeta međunarodnih timova za traganje i spašavanje.

Izbjegavajte "trokut života" - "trokut života" uključuje tri savjeta: spustite se na zemlju, sakrijte se i držite se za nešto čvrsto. No, ti savjeti kao i neki slični njima potencijalno mogu biti opasni za život, piše University of Washington. Teorija "trokut života" temelji se na nekoliko pogrešnih pretpostavki, poput one da se zgrade tijekom potresa uvijek urušavaju i pri tome unište sav namještaj, što nije istina.

Nemojte stajati na vratima - ni u modernim kućama vrata nisu čvršća od bilo kojeg drugog dijela kuće, a vrata vas ne štite od mogućih ozljeda uzrokovanih padom ili predmeta koji se sruše tijekom potresa. Nemojte stajati na vratima u vrijeme potresa, sigurniji ste ispod stola.

Nemojte trčati van - za vrijeme potresa nemojte trčati van ili u druge prostorije. Prostor u blizini vanjskih zidova zgrade je opasan pa biste ga trebali izbjegavati. Prozori, fasade i arhitektonski detalji često su prvi dijelovi zgrade koji se urušavaju. Prema tome, ako ste za vrijeme potresa unutar stana, ostanite tu, a ako ste vani, ostanite vani. Uz to, ponekad potres može biti tako jak da može srušiti neke predmete. Kako oni ne bi pali na vas i ozlijedili vas, lezite prije nego što vas potres sruši.

Eto, pročitajte i dobro zapamtite!