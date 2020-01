Tri savjeta za nezaboravan seks

Strast je prolazna, to nije tajna, no može se vratiti, čak i ako vam se čini nemogućom misijom. Djeluju čak i najjednostavnije metode, samo morate primijeniti one prave, koje će uroditi najboljim plodovima s drveta užitka...

Promijenite raspored - rutina je glavni ubojica strasti. Ako inače običavate voditi ljubav navečer, činite to ujutro ili poslijepodne. Umjesto da svaku večer provodite na kauču, izađite na večeru ili u kino. Sredite se za izlazak i uživajte jedno u drugome.

Rječnik - spavaća soba jedino je mjesto na kojem je dozvoljeno pa čak i poželjno prostačiti. Tzv. "drty talk" najlakši je način da začinite seksualni život. "Recite svom partneru što želite da vam radi ili mu otkrijte što ćete vi njemu raditi, opišite mu poziciju koju želite isprobati - ili mu jednostavno šapnite na uho da ga jako želite", savjetuje dr. Dawn Michael, stručnjakinja za odnose i klinička seksologinja. Ako ste nesigurni u ovom području, Fehr savjetuje da govorite partneru u čemu uživate pod plahtama.

Usporite - svakodnevica u kojoj živimo vrlo je užurbana, što za posljedicu ima zanemarivanje osobnih i tuđih potreba. Seksualna terapeutkinja Irene Fehr savjetuje parovima da uspore tempo žele li vratiti strast u vezu. "Nerijetko brzamo do cilja i zanemarujemo proces, a time, u ovom slučaju, 'ubijamo' strast i udaljavamo se od partnera. Trebalo bi usporiti jer na taj način jačamo povezanost. Kada se posvetimo jedno drugome, vraća se strast", kaže Fehr za portal Elite Lady.