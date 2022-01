Tri razloga kad ne smijete jesti konzerve

Konzerve su nekad bile svakodnevna hrana svima koji ne bi stigli kuhati ručak - dođu s posla, otvore konzerve i zagriju ih, ručak je gotov za par minuta.

Naravno, već su godinama malo manje zanimljive, a od početka pandemija dobar broj ljudi ponovno je otkrio ljepote kuhanja... no, nekad jednostvno nemate vremena, a tamo negdje iza brašna i šećera obično stoji barem neka konzerva - i rado biste je pojeli.

Ukoliko znate kad ste je kupili ili možete pročitati na njoj do kada se smije pojesti, u većini slučajeva smijete... ali, dobro je znati kad vam to ne bi smjelo pasti na pamet.

Kada se bacaju - ako ste zamrznutu konzervu ostavili u kuhinji nekoliko dana, a niste je otapali u hladnjaku, onda je bacite jer na sobnoj temperaturi se jako brzo u njoj mogu razviti bakterije, gljivice i plijesan. No čak i ako ste pratili sve savjete vezane za odmrzavanje, ne morate ju niti jesti niti sačuvati. "Ako proizvod ne izgleda dobro ili ne miriše dobri, bacite ga, nikako nemojte isprobavati. Ako pak izgleda i miriše dobro, dobro sadržaj prokuhajte i odmah pojedite", savjetuju stručnjaci.

Ne jedite ako je konzerva bila smrznuta - ako ste slučajno konzervu ostavili u automobilu ili na balkonu tijekom zime, možda je došlo do smrzavanja sadržaja a to može značiti da nije sigurno za jelo i da može biti opasna za zdravlje. Kada se konzervirana hrana smrzne, može doći do pucanja ambalaže. Ako to primijetite odmah konzervu bacite u smeće, savjetuje Američka agencija za sigurnost hrane (USDA).

Što se događa u pokvarenim konzervama - bakterija koja se naziva Clostridium botulinum može se množiti unutar konzerve, a ona uzrokuje botulizam - rijetko, po život opasno otrovanje uzrokovano otrovima koje proizvodi spomenuta bakterija. Prvi su simptomi obično suha usta, dvoslike, spuštene vjeđe. U nekih ljudi su prvi simptomi mučnina, povraćanje, grčevi u želucu i proljev.