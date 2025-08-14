Tri najluđe šifre koje nikad nisu probijene

U svijetu kriptografije postoje poruke koje su, unatoč desetljećima istraživanja i najmodernijim alatima, ostale potpuna enigma. Neke su plod umjetničkog nadahnuća, druge vojnih tajni, a treće čista misterija bez poznatog konteksta. Evo tri slučaja koji i dalje zbunjuju stručnjake i amaterske kodokrate.

1. Voynichev rukopis - knjiga iz nepoznatog svijeta

Voynichev rukopis otkrio je 1912. antikvar Wilfrid Voynich. Riječ je o knjizi od oko 240 stranica, ispisanoj nepoznatim pismom i jezikom. Stranice su bogato ilustrirane čudnim biljkama, astronomskim dijagramima i golim figurama u bizarnim scenama. Nitko ne zna tko ju je napisao ni kada točno, iako datiranje pergamenta pokazuje da potječe s početka 15. stoljeća. Kriptografi, lingvisti i povjesničari pokušali su razbiti šifru koristeći sve od klasične analize frekvencija do umjetne inteligencije - bez uspjeha. Je li to šifra, umjetnički eksperiment ili potpuna besmislica? Odgovor ostaje skriven.

2. Kryptos - šifrirana skulptura pred CIA-om

Ispred sjedišta CIA-e u Langleyju stoji bakrena skulptura "Kryptos" umjetnika Jima Sanborna, postavljena 1990. godine. Na njoj su urezana četiri enkriptirana teksta. Tri su rješenja pronađena tijekom godina, no četvrti i posljednji dio i dalje prkosi svim pokušajima dešifriranja. Čak i unutar same CIA-e nitko javno ne tvrdi da zna rješenje. Sanborn je tijekom godina dao nekoliko "clueova", no oni su bili dovoljno zagonetni da radoznalost samo poraste. Ostatak teksta možda skriva lokaciju, tajnu poruku ili čak porugu svim pokušajima rješavanja.

3. Šifre iz Somertona - slučaj "Taman Shud"

1948. godine, na plaži Somerton u Australiji, pronađeno je tijelo nepoznatog muškarca. U njegovom džepu skriven je bio papirić s riječima "Tamam Shud", perzijskim izrazom za "kraj" ili "završeno", istrgnut iz knjige poezije "Rubaiyat" Omara Khayyama. Kasnije je u automobilu povezanom s tim čovjekom pronađena i sama knjiga - s misterioznim kodom ispisanim na zadnjoj stranici. Taj kod, niz slova raspoređenih u neobičnom uzorku, nikada nije razbijen. Teorije se kreću od špijunaže do nesretne ljubavne priče, no istina je i dalje nepoznata.

Zašto su neprobojne?

Zajedničko im je to što nemamo dovoljno konteksta - ne znamo tko ih je stvorio, kojim jezikom ili kodom se služio, niti što poruke zapravo znače. U kriptografiji, bez "ključa" i osnovnog razumijevanja strukture poruke, dešifriranje može biti praktički nemoguće, čak i uz današnju tehnologiju.

Ove tri šifre i dalje fasciniraju jer predstavljaju rijetke slučajeve u kojima znanje, tehnologija i ljudska upornost još uvijek gube bitku protiv misterioznih simbola i vremena.