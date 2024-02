Trend ove sezone izvještavanja je konzervativizam

Sezona izvještavanja za tvrtke koje su izlistane na američkoj burzi je dosta često pozitivan pokretač za tržišta, a to nije samo američki optimizam u punom sjaju, već ustaljeni obrazac. U pravilu, tvrtke iznose vrlo konzervativne prognoze, tako da stvarni kvartalni rezultati izgledaju bolje. Štoviše, oprezna očekivanja u slučaju nepredviđenih problema izdavateljima donose dozu sigurnosti, jer se lakše podnose manji problemi s prihodima. U nastavku će se ovogodišnjih trendova dotaknuti CEO Freedom Holding Corp. i osnivač Freedom Finance Europe - Timur Turlov.

Korporativne procjene, slučajno ili ne, počinju padati neposredno prije sezone izvještavanja. Do sad je 111 kompanija u indeksu S&P 500 ažuriralo svoja predviđanja za četvrti kvartal 2023. godine: 72 tvrtke očekuju zaradu po dionici (EPS) ispod prethodne prognoze, a njih samo 39 očekuje da će biti viša. Taj je omjer lošiji od povijesnih petogodišnjih i desetogodišnjih prosjeka i s optimistične i s pesimistične strane. Kao rezultat toga, tržište očekuje rast prihoda od 2,7% na godišnjoj razini, dok će istovremeno iskusiti pad dobiti od 0,6% na godišnjoj razini, što daje poprilično negativnu sliku za tekuću sezonu izvještavanja. No, takve stvari se uvijek uzimaju s dozom opreza zbog teze s kojom smo započeli, a to je da tvrtke namjerno daju konzervativnije procjene. Stvarne stope rasta zarade premašile su predviđanja u 37 od posljednjih 40 kvartala za izdavatelje S&P 500 indeksa, a rezultati u posljednjih pet godina bili su bolji od očekivanih u prosjeku za 8,5%. Tijekom istog razdoblja, 77% kompanija u širokom tržišnom indeksu prijavilo je stvarni EPS (zaradu po dionici) iznad prosječne procjene.

Na temelju pozitivne statistike, usredotočit ćemo se na lidere prvih 5 industrija koje očekuju najveći rast zarade. To su tvrtke iz industrije telekomunikacija, komunalnih usluga, potrošačke robe, zdravstvenih REIT-ova (nekretninske kompanije), te proizvođači poluvodiča. Naravno, određeni lideri u industriji poznati su gotovo svima, među kojima su Meta (META), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA) i AMD (AMD), koje karakterizira solidan poslovni model, stabilan novčani tok i učinkovito operativno upravljanje. To omogućuje ulagačima manje brige o rezultatima dugoročnih ulaganja u te dionice bez obzira na njihovu trenutnu dinamiku.

Istovremeno, atraktivne tvrtke iz preostalih sektora znatno su manje poznate - na primjer Welltower (WELL), Constellation Energy (CEG), NRG Energy (NRG), Southern (SO). Welltower je trenutno vjerojatno jedno od najboljih ulaganja, s obzirom na sveopće starenje američke populacije. Kako se ovaj demografski trend nastavlja, potražnja za staračkim domovima nastavit će rasti i generirat će potrebu za gradnju istih. Predstavnici komunalnih poduzeća Constellation Energy (CEG), NRG Energy (NRG) i Southern (SO) dijele jednu temeljnu tezu: vrlo sporo su povećavali cijene zbog regulatornih ograničenja, a usprkos visokoj inflaciji, bili su primorani kasno revidirati cijene usluga.

Međutim, zbog ove značajke principa "catch-up" promjene tarifa kada inflacija usporava, komunalna poduzeća počinju aktivno povećavati svoje marže. Štoviše, kako se razvijaju deflacijski trendovi, ključna stopa se također spušta i, posljedično, prinosi na obveznice se smanjuju, a dividende tvrtke iz stambeno-komunalnog sektora čine ih sve atraktivnijim za ulaganje. Nedvojbeno, gore navedeni izdavatelji mogu konačno poslovati lošije od očekivanog (takav rizik uvijek postoji), ali će se njihova fundamentalna atraktivnost ostvarivati ​​iz kvartala u kvartal barem tijekom tekuće godine. No, sezona izvještavanja tek je započela i prilike se uvijek stvaraju, stoga treba kvalitetno proučiti sve mogućnosti.