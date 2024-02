Infobip pokrenuo novi podcast Scale Up & Up

Globalna cloud komunikacijska platforma, Infobip pokrenuo je novi podcast Scale Up & Up. Cilj novog Infobipovog podcasta je pružanje podrške scaleup tvrtkama i osnivačima u ostvarenju poslovnih ciljeva prikazujući iz prve ruke kako se stvaraju i šire uspješna globalna poduzeća. Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), scaleup tvrtka je tvrtka koja je svoje poslovanje povećala za više od 20 posto na godišnjoj razini tijekom razdoblja od tri godine.

Scale Up & Up podcast ugostit će osnivače i stručnjake koji su pokrenuli poslovanje svojih tvrtki od nule ili osigurali financiranje rizičnog kapitala za tvrtku te postigli uspjehe na globalnoj poslovnoj sceni. Gostovanjima stručnjaka iz tehnološkog svijeta, slušatelji će iz prve ruke moći naučiti što je potrebno za uspješno poslovanje i rast tvrtke. Domaćini podcasta su Ivan Brezak Brkan, osnivač Netokracije i direktor odjela za developerski sadržaj u Infobipu i Mia Biberović, urednica Netokracije koji na ovaj način nastavljaju pratiti razvoj regionalne i globalne tehnološke scene.

"U Infobipu želimo pomoći startupima i scaleupima da postignu svoje ciljeve kroz angažman, doseg i skalabilnost koju nudi naša globalna komunikacijska platforma, a Scale Up & Up podcast još je jedan način kojim im to dokazujemo. Nadamo se da ćemo, kroz inspirativne intervjue s vrhunskom postavom osnivača i lidera, pomoći što više tehnoloških kompanija da ostvare svoje ambicije", istaknuo je Ivan Brezak Brkan.

U prvim epizodama podcasta gostovat će osnivači i stručnjaci iz Infobipa. Prvo izdanje podcasta ugostit će Silvija Kutića, glavnog izvršnog direktora u Infobipu, koji je iz strasti prema komunikacijskim tehnologijama pokrenuo posao te je kompanija u samo 14 godina, bez dodatnih vanjskih ulaganja, dosegnula 1 milijardu dolara prihoda i postala prvi hrvatski jednorog. U ovoj epizodi Silvio će sa slušateljima podijeliti proces nastanka Infobipa te razvoj tvrtke do vodeće pozicije koju danas drži u svijetu komunikacija i IT-ja. Ivan Ostojić, član Uprave za razvoj poslovanja u Infobipu, gostovat će u drugoj epizodi podcasta. Ostojić, nekadašnji partner u McKinsey & Company, slušateljima će ispričati na koji način Infobip dostiže sljedeću fazu eksponencijalnog rasta i globalnog širenja. U trećoj epizodi gostovat će Mario Ančić, potpredsjednik američkog investicijskog fonda One Equity Partnersa, prvog vanjskog investitora u Infobip, te bivši profesionalni tenisač i osnivač Davis Cupa.

Među drugim potvrđenim gostima je i Amir Salihefendić, osnivač aplikacije Todoist, koji je svoje poslovanje proširio na 30 milijuna korisnika u 13 godina.

Prva epizoda Infobipovog Scale Up & Up podcasta dostupna je na platformama YouTube, Apple Podcasts, Spotify te Pocket Casts. Gostovanje suosnivača i glavnog izvršnog direktora Infobipa moguće je poslušati ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=qqoooJXH8Ts

Druga i treća epizoda Infobipovog podcasta bit će dostupne tijekom prva tri mjeseca u 2024. Scale Up & Up će imati još dvanaest epizoda od kojih će šest epizoda biti će objavljene između travnja i lipnja, te idućih šest epizoda između listopada i prosinca 2024.