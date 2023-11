U prve dvije sezone Uplift akademije 72 poduzetnika iz cijele Hrvatske dobilo je priliku stjecati znanja i vještine pomoću kojih mogu unaprijediti svoje poslovanje, a od 6. studenog, kad starta treća sezona Uplift akademije, tu priliku će dobiti još 32 mikro, mala i srednja poduzetnika.

Uplift akademija je sveobuhvatni edukativni program koji provodi Algebra u sklopu Mastercardova projekta Uplift.hr, a namijenjen je prvenstveno poduzetnicima iz turizma, ugostiteljstva i srodnih uslužnih djelatnosti dok je od ove sezone novost da edukativni program pohađaju i OPG-ovci. Aktualnu generaciju činit će 32 stipendista koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, bave se različitim poslovima i imaju jedan cilj - svom poslovanju dati uzlet.

Tijekom natječaja stiglo je ukupno 179 prijava, a tko će biti stipendisti treće generacije odlučivao je stručni tim sastavljen od predstavnika Mastercarda, Algebre te agencije Val grupa.

„I ove godine smo dobili vrlo veliki broj kvalitetnih prijava i teško je odabrati one najbolje među jednakima. Kada radite s najboljima uvijek si morate postaviti visoke ciljeve. U našem slučaju to znači uključiti vrhunske predavače, vrhunske mentore i sadržaj koji je ključne za daljnji razvoj naših Upliftera, što iz godine u godinu radimo", istaknuo je Igor Kundić, član Uprave Algebre.

Ovogodišnji edukativni program trajat će do kraja ožujka 2023. i sastojat će se od 10 modula: Leadership, Digitalna transformacija: Primjenom modernih tehnologija do poslovnog uspjeha, Design thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Održivi turizam, Ekonomija doživljaja - budućnost razvoja turizma, Platforme i poslovni modeli temeljeni na internetu stvari (IoT), Četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, Posvećenost rastu i rezultatima, Korisničko putovanje.

Stipendisti će ujedno raditi i u timovima pod vodstvom mentora razvijajući vlastiti projekt koji će na kraju programa prezentirati potencijalnim investitorima, a pobjednički tim očekuje i novčana nagrada.

Stipendisti treće sezone Uplift akademije

U trećoj sezoni odabrani stipendisti su: Ilija Jurić (Tukan greens), Iva Silla (Secret Zagreb; Playful Croatia; Croatia Underrated), Milena Dražić (Restoran Beštija), Tomislav Tuđen (Croatia by the glass), Lorenzo Ujević (Konoba Nostalgija), Roko Romić (Ekipa kombucha), Maja Čupić (Croatyque), Marina Perić (Štraca T-shirt), Tijana Božović Galjanić (SuperHeraw), Matko Meštrović (Old Hills), Emilio Močibob (OPG Montonese), Petra Kvesić (Alternatura), Ivana Mrduljaš (Art Shop Unique), Ali Mirza Mulabegović (TEN22), Stiv Kahlina (TAMAN Artisan Chocolates), Dražen Biljan (Egoist), Martina Vuković (4 mudraca), Kristina Marjanović (OPG Marjanović), Ana Fiolić (Vina i likeri Fiolić & Wine Garden Zadar), Zoran Ateljević (Pustolovni park Cadmos Village), Ivka Koračak (Spirit of Korkyra), Mladen Hanzir (Peak and Paddle Croatia), Marko Maleković (Blue Life), Ivan Bačeković (Sailtrail Croatia), Dubravka Lubina (Plan 360), Danijel Matijević (Walk with Tito), Petra Kuzmanić (Vinarija Mimica), Yasmina Buweden (Konoba Štorija), Ivan Švagelj (Lanterna na Dolcu), Borna Bašić (Cluo), Erik Lukšić (ISTRun Eat Drink).

Svi oni će imati priliku učiti od vrhunskih predavača, ali i iz iskustva njihovih kolega stipendista, a očekuje ih i zajedničko druženje u Šibeniku s cjelodnevnim predavanjima što je dodatna prilika za networking i rađanje novih ideja i suradnji kakvih je u dosadašnjim sezonama među Uplifterima već bilo.

Autentične priče domaćih poduzetnika kao inspiracija

U trećoj sezoni na Uplift akademiji novost je serijal „Iz prve ruke". Riječ je o inspirativnim pričama pet uspješnih hrvatskih poduzetnika i brendova, koji će sa stipendistima podijeliti svoje autentične priče. Gosti predavači su: Tomo Ricov (direktor agencije Pepermint i direktor Weekend Media Festivala, event manager, poduzetnik, ugostitelj, DJ), Berislav Marszalek, (osnivač i direktor tvrtke Entrio, najpoznatijeg domaćeg ticketing servisa), Dragana Lucija Ratković Aydemir (utemeljiteljica i direktorica Muze, tvrtke za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu, povjesničarka umjetnosti, interpretatorica baštine, poduzetnica u kulturi i turizmu), Tamara Babun (vlasnica produkcijske kuće Wolfgang&Dolly, producentica dokumentarne serije „Dulum zemlje") i Marin Medak (chef, vlasnik kultnog restorana RougeMarin u Zagrebu i Jelsi, focaccerie RougeMarin i mesnice Santoku).

„Iznimno smo sretni jer smo dobili vrhunske poduzetnike što smatramo jako važnim jer će podijeliti svoja iskustva, no smatram da je još važnije što se radi o ljudima koji svojim poduzetničkim pristupom i uspjehom inspiriraju druge kako bi jednoga dana ostvarili svoje snove", kazao je Igor Kundić iz Algebre.

Format je koncipiran kao serija interaktivnih online predavanja gdje će predavači podijeliti svoja iskustva i vizije koje stoje iza njihovih uspjeha. Serijal je osmišljen kako bi pružio inspiraciju, potaknuo razmišljanje i otvorio prostor za produktivne razgovore među polaznicima i alumnijima Uplift akademije. Snimke predavanja bit će dostupne na uplift.hr gdje će ih moći pogledati i svi zainteresirani čitatelji.

Preporuka alumnija Uplift akademije

„Iz sezone u sezonu pokušavamo dati nešto novo cijelom projektu Uplift pa tako i programu Uplift akademije. Priče ljudi koji su zaista postigli poslovne uspjehe unatoč svim nedaćama mogu biti samo poticaj više svim našim novim stipendistima da ne trebaju odustati ni onda kad je najteže. Što se pak tiče samih stipendista, izuzetno me veseli što su jako zainteresirani za program, entuzijastični i što već sad imaju jasnu viziju kako im Uplift akademija može pomoći. Ono što me posebno raduje je činjenica da se velik dio novih stipendista prijavio na poticaj Upliftera prve i druge generacije što je nama najbolja potvrda da očito nešto radimo baš onako kako treba", istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Kroz intervjue sa stipendistima svi čitatelji na Uplift.hr imat će priliku pobliže ih upoznati, ali i ponešto naučiti iz njihovih poslovnih priča. Osim intervjua sa stipendistima, na uplift.hr čitatelji mogu pronaći i razne druge tematske članke i intervjue kao i video intervjue u formatu „Uplift razgovori s Idom Prester" koja će ugostiti razne poduzetnike i prikazati njihov poslovni put.