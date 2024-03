Trebali bi jesti paprike skoro svaki dan

Paprike, bez obzira u kojoj su boji, dobre su za nas -one su pune vitamina i minerala koji mogu koristiti zdravlju, a redovita konzumacija ovog povrća može imati mnoge zdravstvene dobrobiti na cijeli organizam.

Dijetetičarke Erika Barrera i Kristi Wale izdvojile su nekoliko zdravstvenih dobrobiti koje se povezuju s redovitim jedenjem ovog ukusnog povrća.

Mogu ojačati imunološki sustav - prema dijetetičarki Wale, "uvrštavanje paprike u svakodnevnu prehranu moglo bi potencijalno ponuditi obilje hranjivih tvari za vaše tijelo, posebno za imunološki sustav." Dodaje da crvena paprika sadrži gotovo tri puta više vitamina C od naranče. "Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija hrane bogate vitaminom C pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv infekcija i bolesti", ističe ona.

Mogu utjecati na smanjenje upale - paprike su bogate fitokemikalijama i nutrijentima koji imaju prirodna antioksidativna i protuupalna svojstva. Zapravo, istraživanja su pokazala da biljni spojevi prisutni u paprikama mogu pozitivno utjecati na zdravlje, smanjujući upalu u tijelu ili potpuno smanjujući rizik od njezina razvoja, prenosi Eating Well. Barrera objašnjava da paprike "sadrže antioksidanse, kao što su karotenoidi i antocijanini, koji pomažu u sprječavanju oštećenja stanica u tijelu".

Pozitivno utječu na probavu - paprike su izvrstan izvor vlakana koja nude mnoge zdravstvene prednosti, uključujući bolju probavu, poboljšano zdravlje srca i stabilnu razinu energije. "Vlakna pomažu u upravljanju šećerom u krvi i kolesterolom, dok istovremeno održavaju crijevni mikrobiom zdravim", objašnjava Barrera. Vlakna pomažu i hraniti zdrave crijevne bakterije koje žive u probavnom traktu, što može pomoći u održavanju zdravog mikrobioma.

Promiču zdravlje mozga - konzumiranje paprika može pomoći u održavanju zdravlja mozga i spriječiti gubitak pamćenja povezan s godinama. Istraživanje iz 2019. godine, objavljeno u Journal of Food Science and Nutrition, pokazalo je da flavonoidi, fenolne kiseline i karotenoidi koji se nalaze u paprici, mogu spriječiti gubitak pamćenja povezan s Alzheimerovom bolešću, prenosi Eating Well.

Sve u svemu, kad ne znate što bi pojeli - uzmite paprike! ;)