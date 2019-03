Torijevcima i Laburistima se ne može ugoditi

Nakon dugog oklijevanja je prije nekoliko dana šef britanskih laburista Jeremy Corbyn ipak prihvatio zahtjev iz redova svoje stranke o održavanju novog referenduma o Brexitu. Corbyn bi naime više volio da britanski parlament podrži alternativni plan njegove Laburističke stranke o izlasku iz EU. Samo u slučaju da se to ne dogodi, vođa opozicije je za to da Britanci ponovo glasaju.

Ali nedugo nakon što je Corbyn spomenuo mogućnost novog referenduma, veliki broj laburističkih zastupnika u parlamentu se pobunio protiv šefa stranke. Između šezdeset i sedamdeset zastupnika je striktno protiv novog referenduma o izlasku Velike Britanije iz EU, kazala je laburistička poslanica Caroline Flint.

I stručnjak za financijska pitanja Laburista John McDonnel je naglasio da je njegova stranka prisiljena razmišljati o novom referendumu o Brexitu samo zbog ponašanja britanske premijerke Therese May. Ona odgađa donošenje odluke i igra na vrijeme, izjavio je McDonnel za Sky News.

Odlaganje Brexita na vidiku?

Prema izvornom planu bi Velika Britanija 29. ožujka trebala prestati biti članicom EU, nakon 45 godina. Ali s Bruxellesom još uvijek nema brakorazvodnog ugovora, jer dosadašnji rezultati pregovora Therese May i EU nisu naišli na dovoljnu podršku unutar britanskog parlamenta.

Theresa May pokušava dobiti na vremenu

Sama premijerka nedavno je predložila odlaganje Brexita kako bi se pronašlo rješenje i kako bi se izbjegao nesređen i kaotičan izlazak iz EU. May sada traži da Donji dom parlamenta do 12. Ožujka glasa o sporazumu s EU, kao i o „kraćem i vremenski ograničenom" odlaganju Brexita. Na prvom glasanju u siječnju May je doživjela veliki poraz.

Novi zahtjevi Torijevaca za „backstop"

Planovi britanske premijerke međutim i dalje nailaze na protivljenje u redovima vlastite stranke. Ministar trgovine Liam Fox je protiv dužeg odlaganja Brexita. U intervjuu za BBC, Fox kao argument navodi izbore za Europski parlament, koji se održavaju krajem svibnja. Ukoliko su Britanci tada još uvijek u EU, i oni bi morali glasati na izborima.

Više zastupnika iz redova Torijevaca uz to je iznijelo nove zahtjeve. Kako je pisao Sunday Times, tri nova zahtijeva se prije svega odnose na reviziju „backstopa", dakle na za njih sporno granično rješenje između Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. To pravilo predviđa da se ne uspostavlja tvrda irsko-irska granica.

Tvrdi konzervativci kao i sjevernoirska protestantska stranka DUP protive se ovakvom pravilu jer u njemu vide mogućnost da Sjeverna Irska ostane bliža Irskoj nego Velikoj Britaniji. Ukoliko bi premijerka uspjela u Bruxellesu isposlovati dodatne ustupke u vezi s ovim problemom, ti torijevci kao i DUP bi je podržali u parlamentu.

Glavni pregovarač EU Michel Barnier nedavno je spomenuo mogućnost većih ustupaka kada je riječ o tom pitanju. EU je spremna „pružiti dalja jamstva i pojašnjenja da će backstop biti samo privremeno rešenje", kazao je Barnier za njemački list Die Welt. EU se, međutim, i nadalje protivi znatnijoj izmjeni postignutog sporazuma o Brexitu.

U diskusiju se sada uključio i predsjednik njemačkog Bundestaga Wolfgang Schauble. On smatra da je ostanak Velike Britanije u EU sve vjerojatniji. „Uvjeren sam da Velika Britanija ili uopće neće napustiti EU, ili će se jednom ponovo u nju vratiti", kazao je Schauble u intervjuu za medijsku grupu Funke i dodao kako najnovija dešavanja potvrđuju to njegovo uvjerenje.