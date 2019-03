Dogodilo se na današnji dan - 24. ožujka

James I. postao je 1601. godine prvi britanski kralj koji je istovremeno vladao Engleskom, Irskom te Škotskom kao James IV. Tijekom 22 godine svoje vladavine često je koristio titulu Kralj Velike Britanije, a unatoč poteškoćama s financijama i nepopularnošću bio je jedan od najintelektualnijih engleskih vladara koji je nastavio tolerantnu Elizabetinu politiku u znanosti i umjetnosti. Bio nadaren znanstvenik te je i sam napisao mnoga znanstvena djela, a u šali su mu dali nadimak 'najmudrija budala u kršćanskom svijetu'.

Kanada je 1837. godine afroameričkim muškarcima dala pravo glasa.

Saveznički vojnici zarobljeni u II. Svjetskom ratu započeli su 1944. godine "Veliki bijeg" probivši se iz Stalag Lufta III, zatvoreničkog logora u Poljskoj koji je bio pod vodstvom Luftwaffea. 76 zarobljenika iz 13 zemalja pobjegli su kroz tri tunela kopanih dva duga mjeseca. Od 76 bjegunaca samo su trojica izbjegli kasnije hvatanje. Prema spektakularnom bijegu opisanom u romanu Paula Brickhilla, 1963. snimljen je uspješan film u kojem su glumili Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn i David McCallum.

Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je 1972. godine Direktno upravljanje (Direct Rule) nad Sjevernom Irskom. Direct rule je kolonijalni oblik vlasti u kojemu se sve bitne političke odluke donose od strane 'matične vlasti', dok su lokalnim vlastima prepuštene svakodnevni državnički poslovi, a u Sjevernoj Irskoj je trajao do 2007. godine.

Argentinska predsjednica Isabel Perón, treća supruga Juana Peróna, 1976. godine oteta je i svrgnuta u držvnom udaru poznatom pod nazivom 'Prljavi rat'. Perón je nakon zabave predsjedničkim helikopterom prevezena u vojnu bazu gdje je uhićena i pritvorena. Ostala je u kućnom pritvoru do 1981. kada je prognana u Španjolsku gdje je održavala bliske veze s obitelji Francisca Franca. Argentinski sud ju je 2006. pozvao na svjedočenje o otmicama i ubojstvima političkih aktivista tijekom peronističke vladavine, a 2007. je uhićena u Madridu zbog pronalaska potpisa na dokumentu kojim odobrava "anihilaciju...subverzivnih elemenata u cijeloj zemlji", no Španjolska ju je odbila izručiti.

Tanker Exxon Valdez izlio je 1989. godine više od 40 milijuna litara nafte ispred zaljeva Prince William na Aljasci i izazvao golemu ekološku katastrofu. Po količini izlivene nafte havarija Exxon Valdeza ne spada među najveće tankerske katastrofe, no zbog udaljenog nepristupačnog područja na kojemu se nesreća dogodila, reakcija vlasti i odgovornih korporacija bila je spora te je naftna mrlja prekrila više od 28.000 kilometara mora i tako postala jedna od najvećih ekoloških katastrofa u povijesti.

NATO je 1999. godine u sklopu sukoba na Kosovu započeo bombardirati Jugoslaviju što je bio prvi slučaj da je taj vojni savez izveo vojni udar na suverenu državu. U bombardiranju vojnih i civilnih ciljeva sudjelovale su sve članice NATO-a i to s više od 1.000 zrakoplova i iznimno velikim brojem krstarećih raketa.

Butan, kojeg njegovi stanovnici zovu Druk Yul (Zemlja Gromovitog Zmaja), 2008. godine nakon održavanja prvih slobodnih općih izbora, postao je republika čemu je prethodio potez kralja Jigme Singye Wangchuka koji je protiv volje parlamenta ograničio svoje ovlasti i stavio se pod autoritet Parlamenta.

Američki iluzionist mađarskog podrijetla Harry Houdini, pravog imena Erik Weisz, jedan od najpoznatijih iluzionista u povijesti čiji život i smrt i danas bude mnoge nedoumice, rođen je 1874. godine u Budimpešti. Američki glumac Gene Nelson, poznat po ulogama u filmovima This is the Army, The Walls of Jericho, Tea for Two, The West Point Story, Crime Wave, The Atomic Man, 20,000 Eyes i mnogim drugima, te režiji pojedinih epizoda prvog Star Treka, rođen je u Seattleu 1920. godine. Američki glumac Terrence Steven "Steve" McQueen, poznati anti-heroj s nadimkom "The King of Cool" koji je nakon pojavljivanja u filmu The Towering Inferno postao najbolje plaćeni glumac na svijetu, rođen je u Beech Groveu u Indiani 1930. godine. Poljski alpinist Jerzy Kukuczka, koji je nakon Reinholda Messnera postao druga osoba koja se popela na 14 svjetskih vrhova viših od 8.000 metara, rođen je u Katowicama 1948. godine. Američka glumica Annabella Sciorra, poznata po ulogama u serijama The Sopranos, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: Trial by Jury i ER, te filmovima Jungle Fever, The Addiction i Marvelous, rođena je 1964. godine u Wethersfieldu u Connecticutu. Hrvatski rukometaš Patrik Ćavar, kao član hrvatske reprezentacije osvajač brončane i srebrne medalje na svjetskom i europskom prvenstvu, te zlatne medalje na Olimpijskim igrama, a od 2007. 'umirovljen' na Floridi, rođen je u Metkoviću 1971. godine. Hrvatski nogometaš Davor Vugrinec s 29 nastupa za prvu hrvatsku vrstu, rođen je 1974. godine u Varaždinu.