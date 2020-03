Tomo Savić-Gecan: Retrospektiva 2020 u MSU

Tomo Savić-Gecan jedan je od zacijelo najradikalnijih umjetnika srednje generacije koji već dugi niz godina živi u Nizozemskoj gdje je, uz gostovanja u drugim sredinama, aktivno nastavio svoje djelovanje te potvrdio svoj status na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Retrospektiva 2020 u Muzeju suvremene umjetnosti prva je veća autorova samostalna izložba u Hrvatskoj na kojoj će biti predstavljeno njegovo dosadašnje stvaralaštvo.

Postavljajući od samoga početka u središte svojega djelovanja fenomen praznine, Tomo Savić-Gecan u suvremenom se kodu nadovezuje na prakse neoavangardne i konceptualne umjetnosti. „U mnogo slučajeva interaktivna, procesualna, najčešće do krajnosti neutralna, minimalna i neopipljiva djela, koja su nastajala u vremenskom rasponu od 1994. do 2020. godine, sada su prisutna u isto vrijeme, u istom izložbenom prostoru, tzv. „bijeloj kocki", koja je ujedno jedan od temeljnih medija ovog umjetnika, ali i jedina izvjesnost u susretu promatrača i njegovih djela. S obzirom na činjenicu da su njegova djela već po svojoj prirodi site specific, ali isto tako u mnogo slučajeva sama po sebi tranzitivna, možemo se zapitati je li uistinu riječ o klasičnoj retrospektivi. To će se vjerojatno zapitati i posjetitelj već u prvom susretu s izložbenim prostorom koji se s mnoštvom bijelih zidnih ploha s ponekim natpisom o radovima „Bez naziva" (s uvijek precizno zabilježenim godinama i mjestima izvođenja, uključujući dakako i 2020.) na prvi pogled doima praznim. (...) Posjetitelj je uključen u događaj, svojom prisutnošću provocira postojanje rada. Kustos je uključen u događaj, svojim tumačenjem nastoji ga objasniti posjetitelju. Sam rad i dalje ostaje nevidljiv, postoji i postaje kao informacija koja se istodobno percipira i stvara, upravo onako kako se to uobičajeno događa u procesima stvaranja i konzumiranja dnevnih vijesti." (iz teksta predgovora R.I.Janković)

„Sve se događa na nultoj razini", bilježi Miško Šuvaković, „koja sugerira da se ništa nije dogodilo, premda... više ništa nije isto i kao da je sve ipak ostalo isto. Kontradikcije su u iskustvu, a kontrasti su u osjećajima vlastite smještenosti u svijet. Svijet je nesiguran i nestabilan. Nesigurnost u primarno i direktno ljudsko iskustvo egzistencije (njem. Dasein). Sugeriranje osjećaja straha, premda ne još i samog straha."

Na Retrospektivi 2020 Tomo Savić-Gecan predstavit će i rad koji je nastao u vodećem svjetskom laboratoriju za fiziku čestica CERN u Ženevi, gdje je 2017. godine boravio na rezidenciji kao dobitnik Nagrade ACCELERATE Hrvatska.

Tomo Savić-Gecan (r.1967. u Zagrebu) sudjelovao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu od kojih izdvajamo izložbe u Kunsthalle Basel, PS1 (New York), Kunsthalle Fridericianum (Kassel), De Appel (Amsterdam), Apexart (New York), Witte de With (Rotterdam), Jeu de Paume (Pariz), Kunsthalle Bergen, itd., te velike međunarodne manifestacije među kojima su Manifesta, Venecijanski bijenale i Taipei Biennale.

Kustosica izložbe: Radmila Iva Janković