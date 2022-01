Tom Odell u Tvornici kulture 1. listopada

Nakon što je premijerni nastup prošao uz puni klub, sjajne reakcije publike i recenzije koje su koncert opisali nastupom bez mane, Odell se nakon gotovo tri godine godine vraća u isti prostor. U sklopu velike europske turneje koja je nazvana po posljednjem, četvrtom albumu, "Monsters" dolazi u Zagreb. Mediji opisuju novi studijski uradak kao sirov i iskren, uz prisutno eksperimentiranje s glazbom i efektima, kako bi Odell stvorio progresivan, a istovremeno mračan album.

Tom Odell - "numb"

Prve korake Tom Odell duguje britanskoj glazbenici Lily Allen koja je toliko bila očarana njegovom energijom da ga je odmah potpisala. Debitantski EP "Songs From Another Love" uključivao je megahit i prvi singl "Another Love" koji ga je odmah katapultirao među najjača mlada otočka imena. Pjesma koja za sada broji više od 660 milijuna preslušavanja na Spotifyju, te obilježila je brojne životne događaje i obljetnice fanova, potvrđuje koliko je mladi kantautor i dalje obožavan diljem svijeta.

Tom Odell - "Another Love"

Odell je odmah u početku ulovio laskavu titulu na dodjeli "BRITs' Critics' Choice Award", BBC ga je uvrstio među top 15 autora koji su "BBC Sound Of 2013", a televizijski debi odradio je u emisiji slavnog Joolsa Hollanda. Prvi duži materijal, album "Long Way Down" iz 2013. odmah je uletio na prvo mjesto britanske top liste albuma, da bi 2014. Tom zaslužio i prestižnu Ivor Novello nagradu koja se dodjeljuje skladateljima i autorima tekstova.

Izuzetno talentirani kompozitor i tekstopisac, poznat je po svojim grandioznim melodijama i emotivnim nastupima, a uz brojne nagrade Tom bilježi više od 2 milijuna prodanih ploča. Uz klavir kao glavni instrument kanalizira osjećaje kroz tekstove i glazbu.

Tom Odell feat Alice Merton - "Half As Good As You"

Glazba Toma Odella utjecaje vuče od slavnih imena kao što su Elton John, David Bowie, Jeff Buckley ili Bruce Springsteen, a sam priznaje da je fan izvođača poput Cat Power, Jamesa Blakea, Blura i Arcade Firea.

Odell godinu počinje turnejom po UK-u, da bi ostatak proljeća proveo turirajući u SAD-u. Prilika za čuti novi album i potpisne singlove ovog mladog kantautora bit će u Tvornici kulture, a povratak u Hrvatsku uplaniran je za subotu, 01. listopada.

Tom Odell - "If You Wanna Love Somebody"

Ulaznice su u prodaji od petka 28. siječnja od 10:00 po early bird cijeni od 150 kn. Ta cijena će vrijediti do 28. ožujka, a dan nakon, 29. ožujka cijena se penje na 170 kn, dok će na sam dan koncerta iznositi 200 kn.

Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Eventima i online www.eventim.hr, kao i na prodajnim mjestima Entria i na www.entrio.hr, te u Dirty old shopu, Rockmarku i Aquariusu. Za ulazak u klub će vrijediti sva u tom trenu važeća epidemiološka pravila.