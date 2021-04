Tobogan #04 - Umjetnost u doba korone

U četvrtoj emisiji podcasta "Tobogan" pričamo o umjetnosti i kulturi u vremenu pandemije koronavirusa.

Diskutiramo o prednostima i nedostatcima online umjetničkih i kulturnih sadržaja, donosimo niz zanimljivih informacija i statistika te tri intervjua s organizatorima projekata koji su se istaknuli svojim uspjehom u posljednjih godinu dana.

Gošće intervjua su redom pojavljivanja: Ana Škegro (MSU), Franka Štrkalj i Matea Antunović (Radio Student), Laura Tandarić i Danijel Badanjak (Močvara).

Emisiju pripremili, vodili, snimili i tonski obradili: Luciana Medić, Vito Menjak, Mirta Mesić, Rea Novaković Matušić

Audio producent: Ivan Kolar

Glazba za uvodnu i odjavnu špicu: Ivan Kolar

Glazbena pozadina: https://www.silvermansound.com (Dark 'n' Stormy by Shane Ivers, Signs To Nowhere by Shane Ivers, La Pompe Du Trompe by Shane Ivers, It's Not Over 'Til The Bossa Nova by Shane Ivers)

Urednica podcasta: Ana Škegro

Produkcija: MSU Zagreb, 2021.