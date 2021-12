Tko je zapravo stvorio Bitcoin?!

Bitcoin i ostale kriptovalute zasjenile su sve ostale oblike ulaganja, čak i notorni FOREX koji je iskakao sa svih mogućih reklamnih mjesta, no i on je ustupio mjesto bitcoinu... i to je kao sve normalno?

Teorije zavjere oko bitcoina se pletu od samih početaka, dok su još i američki beskućnici koristili besplatni WiFi u knjižnicama da bi iskopali štogod bitcoina i kupili kavu i sendviče na rijetkim mjestima koja su primala bitcoine, no nisu baš bile pretjerano glasne - a sada je u igru uletio i David Icke sa svojom teorijom koja ne zvuči kao teorija zavjere već kao vješto prikrivena istina.

Čak i ako ga ne volite i ne vjerujete u reptile i izvanzemaljce, ideja da je bitcoin zapravo stvorila američka svemoćna tajna služba NSA nije ni najmanje sumanuta ili luda - jer ovakvu kontrolu kakvu mogu imati putem bitcoina mogli su samo sanjati.

Nitko ne može procijeniti koliko računala trenutno obrađuje transakcije bitcoina, no sigurno ih je nevjerojatno velik broj, a ono što je u cijeloj priči najvažnije - mnoga od njih inače su stalno na Dark Webu gdje je bitcoin glavna valuta za sve, od kupovine ukradenih kreditnih kartica preko droge do naručenih ubojstava....

Stoga, ne igrajte se baš tek tako...