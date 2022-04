Tko je dobio Grammyje?

Jon Batiste je dobio najvažniju nagradu večeri za "We Are", album inspiriran pokretom Black Lives Matter. "Vjerujem u to do srži - ne postoji najbolji glazbenik, najbolji umjetnik, najbolji plesač, najbolji glumac", rekao je Batiste. "Kreativna umjetnost je subjektivna... Samo spustim glavu i radim svaki dan."

Silk Sonic, duo u kojem se nalaze Bruno Mars i Anderson.Paak, osvojio je nagradu za pjesmu i ploču godine za svoj hit nadahnut sedamdesetima "Leave the Door Open". "U ovom trenutku zaista se trudimo ostati skromni", našalio se Paak dok je par primio nagradu.

Olivia Rodrigo, 19-godišnja pjevačica, proglašena je za najbolju novu umjetnicu. "Ovo mi je ostvarenje najvećeg sna. Hvala puno!" rekao je Rodrigo dok je držala svoj trofej.

Dodjela najviših priznanja u glazbi trebala se održati u siječnju ali je odgođena zbog naglog porasta broja slučajeva covida-19 i premještena iz Los Angelesa u MGM Grand Garden Arenu u Las Vegasu. Tisuće gledatelja napunilo je dvoranu, za razliku od prošlogodišnjeg smanjenog događaja na otvorenom.