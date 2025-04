Gladijator II na Skyshowtime streaming usluzi

SkyShowtime je objavio da je epski film Gladijator II dostupan za streamanje ekskluzivno na usluzi od 16. svibnja. Dugo očekivani nastavak filma koji je osvojio nagradu Oscar® za najbolji film, Gladijator II, režirao je legendarni redatelj Ridley Scott.

Gladijator II nastavlja epsku sagu o moći, intrigama i osveti smještenu u Starom Rimu. Godinama nakon što je svjedočio kako njegov ujak ubija slavljenog junaka Maksima, Lucije (Paul Mescal) je prisiljen ući u Kolosej nakon što su mu dom osvojili tiranski carevi koji sada željeznom rukom upravljaju Rimom. S bijesom u srcu i zbog budućnosti Carstva koje je na kocki, Lucije se mora okrenuti svojoj prošlosti kako bi pronašao snagu i čast te vratio slavu Rima njegovom narodu.

Zvjezdanu glumačku postavu čine Paul Mescal (Aftersun, All of Us Strangers, Normal People), Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, Mandalorian), Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place: Day One), Denzel Washington (Fences, Flight, The Book of Eli), Fred Hechinger, Lior Raz s Derekom Jacobijem i Connie Nielsen. Gladijator II zaradio je više od 420 milijuna eura na svjetskim kino-blagajnama. Gladijator II ima ocjenu Certified FreshTM na platformi Rotten Tomatoes® i dobio je mnogobrojne pohvale i priznanja.

Film je uvršten u deset najboljih filmova u 2024. godini Nacionalnog odbora za kritiku i nominiran je za dvije nagrade Golden Globes®, četiri Critics' Choice Awards, tri nagrade BAFTA® i Nagradu Udruženja glumaca.

Paramount Pictures predstavlja film Gladijator II koji produciraju Scott Free, Lucy Fisher / Douglas Wick Production i režira nagrađivani redatelj Ridley Scott s pričom Petera Craiga i Davida Scarpe, koji je napisao i scenarij prema likovima Davida Franzonija. Film su producirali Douglas Wick, p.g.a., Ridley Scott, p.g.a., Lucy Fisher, p.g.a., Michael Pruss, p.g.a. i David Franzoni, a izvršni su producenti Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk i Aidan Elliott.

Gladijator II dostupan je za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime od 16. svibnja. Gladijator je također dostupan za streamanje sada na usluzi SkyShowtime.