Druga sezona The Last of Us za tjedan dana

Nakon 5 godina mira prošlost sustiže Joela i Ellie uvlačeći ih u međusobni sukob i svijet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom.

Druga sezona imat će sedam epizoda, a u glavnim ulogama su Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright i Catherine O'Hara.

Scenarij i izvršnu produkciju druge sezone „The Last of Us", temeljene na hvaljenoj franšizi videoigara koju je razvio Naughty Dog za PlayStation® konzole, potpisuju Craig Mazin i Neil Druckmann.

Serija je koprodukcija sa Sony Pictures Televisionom, a među izvršnim producentima su i Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan i Evan Wells. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog potpisuju produkciju.

Prva sezona je dostupna odmah na Max streaming usluzi.