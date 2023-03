Tjedan ženske snage nas poziva da žene slavimo – baš svaki dan

Uputite li se u istraživanje, u brojnim ćete knjigama pronaći zanimljivosti o tome da je ženski imunosni sustav jači od muškoga, da žene mogu bolje detektirati mirise, ali i vidjeti puno više boja u svijetu od muškaraca. Ovakvih činjenica ima na stotine no, nikako to nije natjecanje. Ono što je jednima i drugima važno jest da poštuju sebe, nastoje živjeti zdravo i osluškuju svoje tijelo i njegove potrebe. I zahvalnost je jedan od važnih koraka u postizanju ravnoteže i zdravlja u životu svake žene. To znači da treba maknuti fokus i žudnju za nečim što nemamo ili za nečim što želimo i živjeti u trenutku.

"Polazimo od pretpostavke da su naše zdravlje i naš izgled jedna cjelina i neizbježna posljedica načina na koji brinemo o sebi. Cjelovit pristup zdravlju, odnosno svim nivoima našeg postojanja i briga o sebi dovode do potpunog osjećaja zadovoljstva samom sobom. Brinući se o sebi na cjelovit način postajemo zdrave, duboko svjesne i sigurne u ono što jesmo, u ljepotu koja se manje provjerava u ogledalu a više osjeća duboko u nama.", u više je navrata ženama poručila Jadranka Boban Pejić, voditeljica Makronove i prvo ime prirodne prehrane u Hrvatskoj

Poklonite same sebi bio&bio favorite povodom tjedna ženske snage

Malo tko ne voli Dr. Hauschka ružinu kremu light. Namijenjena je za njegu lica, koža dobiva blagu zaštitu od vanjskih utjecaja dok se ten poboljšava i uravnotežuje. Idealna je za dnevnu njegu normalne, suhe, osjetljive i nadražene kože. Kompozicija s ljekovitim biljkama ruže, sljeza i bjelodana jača kožu i potiče njezinu životnu snagu. Dragocjena ružina vodica, ružin vosak i ekstrakti ruže harmoniziraju i vitaliziraju kožu. Baš ono što svaka žena treba. Uz Dr. Hauschka ružinu kremu, bio&bio daruje i tonik što je, složit ćete se, gotovo bolje od buketa svježih ruža.

Royal Green donosi maca prah u kapsulama od 100% organski uzgojene mace. Radi što bogatijeg raspona nutrijenata u proizvodnji kombiniraju 80% korijena crne mace, 15% korijena ljubičaste te 5% korijena žute mace. Maca je otporna korjenasta biljka koja raste na peruanskim Andama na visini od 3500 - 4300 metara. Maca je bogata vitaminima B3, B2, B1 i mineralima: željezom, kalijem i fosforom. Ova svestrana adaptogena biljka pomaže tijelu da se prilagodi i nosi s različitim vrstama stresa kako biste mogli živjeti uravnotežen život, a vrlo ju je lako dodati u svakodnevnu rutinu.

Beauty harmony obuhvaća 16 aktivnih sastojaka koji sinergijski učinkovito djeluju na kvalitetu kose, kože i noktiju, potičući rast i sjaj kose, održavajući optimalnu vlažnost kože te čvrstoću noktiju. Za dodatnu učinkovitost tu su još i vitamini A, E, C te željezo, cink, mangan, bakar, jod i selen. Navedeni sastojci djeluju sinergijski i svaki od njih ima važnu ulogu.

Osnažite svoje tijelo i um, povratite vitalnost i zablistajte dobrom energijom. Budite svoje, hrabre svaki dan, ne samo na Dan žena i ne zaboravite - vjerovati u sebe. Počastite se i cjelovitim dodacima prehrani za žensko zdravlje ili 100% prirodnom kozmetikom, koja vas do nedjelje 12. ožujka u bio&bio čeka snižena do -15%.