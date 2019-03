Tjedan u kinu Kinoteka uz Robbyja Müllera

U kinu Kinoteka ovaj tjedan gledamo opus Robbyja Müllera (1940. - 2018.), nizozemskog direktora fotografije koji je dao snažan doprinos estetikama nekih od najznačajnijih filmskih autora današnjice. Najpoznatiji je njegov rad na filmovima Wima Wendersa, a vrhuncem 25-godišnje suradnje smatra se Pariz, Texas u kojem najbolje dolaze do izražaja Müllerove inovativne tehnike snimanja, sklonost dugim kadrovima i majstorska upotreba prirodnog svjetla, zbog koje su ga uspoređivali s Vermeerom i Caravaggiom. Surađivao je i na najpoznatijim filmovima Jima Jarmuscha, Wiliama Friedkina, Larsa Von Triera i mnogih drugih.

Mistični vlak Jima Jarmuscha (Mystery Train, 1989.) na rasporedu je u utorak, 26. ožujka. Filmski triptih sastavljen je od tri priče koje se događaju tijekom jedne noći u zapuštenom hotelu u Memphisu (Tennessee). "Daleko od Yokohame" prati par mladih japanskih turista (Youki Kudoh i Masatoshi Nagase) na proputovanju inspiriranom Elvisom, u fokusu segmenta "Duh" je talijanska udovica (Nicoletta Braschi) koja preko noći zaglavljuje u Memphisu, a "Izgubljeni u svemiru" prati avanture Engleza (Joe Strummer), koji je ostao bez posla i bez žene te njegovih prijatelja (Rick Aviles i Steve Buscemi).

U srijedu, 27. ožujka gledamo Jarmuschev Put samuraja (Ghost Dog: the Way of the Samurai, 1999.). Misteriozni Ghost Dog (Forest Whitaker) je vrhunski plaćeni ubojica koji živi i djeluje po samurajskom kodeksu Bushido, te je posve odan svom gospodaru, mafijašu Louieju, koji mu je u mladosti spasio život. Kad Ray Vargo, vođa mafijaškog klana kojem Louie pripada, naruči ubojstvo ljubavnika svoje kćeri Louise, Duh Pas obavi posao, no stvari se zakompliciraju jer djevojka svjedoči ubojstvu. Stoga Vargo i njegov glavni čovjek Sonny Valerio zatraže od Louieja da likvidira Ghost Doga. Glazbu za film skladao je RZA, osnivač kultne hip-hop skupine Wu-Tang Clan.

Četvrtak, 28. ožujka rezerviran je za napeti krimić Živjeti i umrijeti u Los Angelesu (To Live and Die in L.A, 1985.) u režiji Williama Friedkina. Nakon što mu sofisticirani kriminalac ubije partnera, agent tajne službe Richard Chance (William Petersen) čini sve kako bi uhvatio njegovog ubojicu, Ricka Mastersa (Williem Dafoe) koji je uvijek jedan korak ispred Chancea. Briljantan hommage žestokim policijskim trilerima 60-ih i 70-ih, a mnogi ga, kao i prethodni Friedkinov film Francuska veza pamte po sjajnoj sceni automobilske potjere, besprijekornim akcijskim scenama kao i nenadmašnim snimcima vizura Los Angelesa.

Biografiju slavnog američkog autora Charlesa Bukowskog, Barfly (1987.) u režiji Barbeta Schroedera gledamo u petak 29. ožujka. Mickey Rourke i Faye Dunaway tumače naslovne uloge u filmu o fazi piščeva života koji je proveo u opijajući se po barovima Los Angelesa. Pjesnik Henry Chinaski upoznaje Wandu, koja je također alkoholičarka, ali potpuno drugačija od Henryjevih bivših djevojaka. Njih dvoje povezuju se s Tully koja je zainteresirana za objavljivanje zbirke Henryjevih pjesama. Ubrzo nakon objavljivanja knjige, Henry postaje poznat, ali to ne mijenja njegov način života.

Pariz, Texas (1984.), neobični film ceste u režiji slavnog Wima Wendersa ne propustite u subotu 30. ožujka. Nakon što je smatran mrtvim četiri godine, Travis (Harry Dean Stanton) pojavljuje se u pustinji na meksičkoj granici, umoran od života i djelomično bez pamćenja. Po njega dolazi brat Walt, kod kojeg živi Travisov sedmogodišnji sin Hunter. Travis i Hunter, u početku potpuni stranci, zbližavaju se i rade plan kako da pronađu Jane (Nastassja Kinski), Hunterovu majku, a Travisovu bivšu ženu, i vrate je kući. Pariz, Texas nagrađen je Zlatnom palmom Cannesa za najbolji film. Autor scenarija je Sam Shepard, a autor soundtracka Ry Cooder.

Svi filmovi prikazuju se od 20 sati. Cijena ulaznica za projekcije filmova iznosi 15 kuna.