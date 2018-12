Tihi komentari - novi hit na Facebooku?

Facebook se nalazi u problemima, no i dalje uvodi nove značajke za koje vjeruje da bi mogle biti korisne, a najnovija će omogućavati korisnicima da biraju riječi, fraze i emotikone koje će komentare utišati, odnosno učiniti nevidljivima.

Analitičarka Jane Manchun Wong otkrila je 'novu nadu za Facebook komentare' i ona funkcionira tako da omogućava korisniku ili korisnici da bira riječi fraze ili emotikone koje ne želi vidjeti na svojem zidu.

Osobe koje objave dotične 'zločeste termine' i dalje će ih vidjeti, s time da to pravilo vrijedi i za njihove prijatelje, izvještava The Next Web.

Nova značajka mogla bi pomoći korisnicima da se riješe zlostavljača i govora mržnje. Podsjetimo, Facebookova društvena mreža Instagram već omogućava korisnicima da filtriraju komentare pomoću ručno definiranih ključnih riječi.

Twitter već otprije koristi sličnu metodu te korisnicima pruža opciju blokiranja određenih riječi i fraza sa svojih timelineova.

Ne zvuči loše, što vi kažete?