U subotu 01.04.2023. s početkom u 22:00 sati će se u zagrebačkom klubu Dva Osam održati novi Dark Side by Tomi Phantasma, party za sve ljubitelje drugačijeg i mračnijeg zvuka.

Na samom početku večeri, će se održati The Mission i Pink Turns Blue warm up na kojem ćemo gledati videose i preslušavati hitove tih legendarnih dark grupa koje uskoro dolaze u Zagreb; The Mission 09.05.2023., a Pink Turns Blue 12.04.2023., oba benda u Boogaloo Clubu.

Na nagradnoj igri će se podijeliti po ćetiri upada za svaki koncert, a za sudjelovanje na nagradnoj igri je potrebno preuzeti kupon sa brojem kod kupnje pića na šanku. Izvačenje sretnih dobitnika će se održati preko razglasa u 01:00 sat.

Cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 4.00 € i mogu se kupiti preko linka: https://dvaosam.com/event/215-dark-side-by-tomi-phantasma

Osim putem interneta, ulaznice se mogu kupiti u dućanu ploča PDV, na prvom katu kluba Pločnik, u Međimurskoj ulici 21 u Zagrebu.

Na ulazu kluba će ulaznice koštati 5.50 €, za studente uz predočenje X-ice na ulazu u klub 3.00 €, a sa starim iskaznicama GK Jabuke je ulaz besplatan!