The Hahas and the Blablas na turneji

Nakon 5 najavnih singlova, zagrebačka grupa The Hahas and the Blablas ovih je dana izbacila istoimeni album. Pjesme se žanrovski kreću od new-wavea, preko synth punka, pa sve do power popa. Ludistički pristup tekstovima i reference iz pop-kulture zaokupit će vašu pažnju pa vam tih 25 minuta materijala neće biti dovoljno, te ćete se nanovo vraćati preslušavanju ovog izdanja. Sviraju više durova nego molova, a njihovi brzi ritmovi u kombinaciji s filozofsko-humorističnim tekstovima i pitanjima o smislu života zaokupljaju slušateljevu pažnju i pokreću njegovo tijelo.

Album je miksao Borna Maksan iz Rattus Rattus studija, a za dizajn omota i plakata zaslužan je Lovro Škiljić iz Biblical Violence Illustrationsa. Osim u digitalnom obliku, album je dostupan na ploči, kazeti i CD-u, a objavljen je u suradnji sa zagrebačkim Dirty Old Labelom, Dushtu Recordsom iz Francuske i Bread Man Tapes iz Australije.

The Hahas and the Blablas digitalno je dostupan na Bandcampu

U svom kratkom, ali radišnom vijeku postojanja, već su odradili jednu manju turneju po bližoj i daljoj okolici, a od sutra kreću na veliku promotivnu turneju u trajanju od 38 dana. Turneja obuhvaća čak 11 država i 34 grada diljem Europe, od čega će 11 biti u regiji. Zagrebačka promocija zakazana je za četvrtak 13. 2. u klubu Močvara, uz podršku francuskog Space Bucketa i domaćeg Čudnoređa.

Datumi turneje:

6. 2. SZEGED (HU)

7. 2. OSIJEK (HR)

8. 2. TUZLA (BiH)

9. 2. SARAJEVO (BiH)

10. 2. BEOGRAD (SRB)

11. 2. SOMBOR (SRB)

12. 2. SUBOTICA (SRB)

13. 2. ZAGREB (HR)

14. 2. LJUBLJANA (SLO)

15. 2. MURSKA SOBOTA (SLO)

17. 2. PRAG (CZ)

18. 2. REGEN (DE)

19. 2. FURTH (DE)

20. 2. WüRZBURG (DE)

21. 2. ERFURT (DE)

22. 2. SECRET GIG (DE)

23. 2. POTSDAM (DE)

24. 2. ROSTOCK (DE)

26. 2. BERLIN (DE)

27. 2. HANOVER (DE)

28. 2. HAMBURG (DE)

1. 3. BONN (DE)

2. 3. GENT (BEL)

3. 3. BRUXELLES (BEL)

4. 3. LUXEMBOURG (LUX)

5. 3. SCHWäBISCH GMüND (DE)

6. 3. BERN (SWI)

7. 3. KREUZLINGEN (SWI)

8. 3. AARAU (SWI)

10. 3. BASEL (SWI)

12. 3. AUGSBURG (DE)

13. 3. GRAZ (AUS)

14. 3. ŠKOFJA LOKA (SLO)

15. 3. RIJEKA (HR)