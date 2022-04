The Gift uz 80's Party u Boogaloou

U subotu 30.04.2022. će se u zagrebačkom Boogaloo Clubu održati „Depeche Mode Night" u sklopu najboljeg i največeg 80's Partyja u gradu a i mnogo šire.

Okosnica večeri je koncert najbolje Depeche Mode tribute grupe u regiji, The Gift koji će odsvirati sve najveće hitove te legendarne grupe koja ima poseban odnos sa zagrebačkom publikom i velik broj fanova koji pripadaju najrazličitijim glazbenim pravcima!

Depeche Mode su nastali legendarne 1980. godine kada su uz Human League, Ultravox, Simple Minds, Spandau Ballet, Yazoo... bili dio new wave, sinthpop i neoromantic scene a kasnije postali jedna od največih pop grupa svih vremena, te jedna od najdugovječnijih grupa koja je proživjela „novi val" tj new wave i uspjela se zadržat u samom vrhu svjetske glazbene scene sve do danas.

Depeche Mode su snažno obilježili osamdesete godine prošlog stoljeća i hrabro zakoračali u devedesete. Depche Mode su uvijek imali brojnu i fanatičnu bazu fanova do te mjere da su pored darkera koji većinom svi obožavaju Depeche Mode u osamdesetima u Zagrebu postojali tzv. „depeševci" koji su se oblačili kao Depeche Mode i slušali samo Depeche Mode.

Njihovi hitovi „New Life", „Everything Counts", "People Are People", "Master and Servant", "A Question of Time", "Stripped", "Never Let Me Down Again", "Behind the Wheel", "World in My Eyes", "Personal Jesus", "Enjoy the Silence", "Policy of Truth", "I Feel You", "Barrel of a Gun", "It's No Good", "Dream On", "Precious", "Wrong"... kao posljednji hit "Where's the Revolution" se vrte širom svijeta i dan danas.

Program će započeti u 20 sati, a koncert grupe The Gift koja slovi za najbolji Depeche Mode tribute band u regiji, odsvirati će presjek hitova Depeche Mode, pokoju autosku stvar, a ako ih pozovemo na bis i neke od 80's hitova poput „Tainted Love", „Just Like Heaven", „How Son Is Now", „Ashes To Ashes".... će započeti u 21 sat.