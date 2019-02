The Favourite favorit za BAFTA-u

Film "The Favourite" redatelja Yorgosa Lanthimosa u nedjelju bi na dodjeli najprestižnije britanske nagrade BAFTA-e mogao osvojiti najviše nagrada, a ima i najviše nominacija - u čak 12 kategorija.

Među njima su nominacije za najbolji film, za najbolji britanski film, za najboljeg redatelja, za najbolju glavnu glumicu Oliviju Colman i za najbolje sporedne glumice Rachel Weisz i Emmu Stone.

Olivia Colman u filmu "The Favourite" utjelovljuje britansku kraljicu Anne kao krhku i pomalo djetinjastu osobu, a za ulogu je već osvojila nekoliko prestižnih nagrada.

Svečanost dodjele nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti najcjenjeniji je takav događaj izvan SAD, u nizu dodjela filmskih nagrada tijekom godine. Vrhunac je dodjela Oscara 24. veljače.

"The Favourite" bi mogao pobijediti na dodjeli nagrada BAFTA", kazao je Reutersu Alex Ritman, britanski dopisnik The Hollywood Reportera, dodajući u šali kako "misli da će doći do revolucije ako Olivia Colman ne dobije nagradu za najbolju glumicu."

Konkurenciju joj u utrci za najbolju žensku ulogu predstavljaju Lady Gaga za ulogu u filmu "Zvijezda je rođena" i Glenn Close za glavnu ulogu u filmu "The Wife".

Netflixov crno-bijeli film "Roma", biografski film "Bohemian Rhapsody", glazbeni remake "Zvijezda je rođena" i drama "First Man" imaju po sedam nominacija. Politička komedija "Vice" ima ih šest.

Ramiju Maleku, koji glumi Freddieja Mercuryja u "Bohemian Rhapsody" po mišljenju kritičara BAFTA za najbolju mušku ulogu nadohvat je ruke, osobito nakon što je osvojio nagrade SAG i Zlatni globus u istoj kategoriji. Konkurenciju mu u utrci za najbolju mušku ulogu prave Christian Bale za ulogu u filmu "Vice", Viggo Mortensen za ulogu u filmu "Green Book", Bradley Cooper za "Zvijezda je rođena" i Steve Cooganza ulogu u filmu "Stan & Ollie".

U konkurenciji najboljih sporednih ženskih uloga su Amy Adams - "Vice", Claire Foy - "First Man", Emma Stone - "The Favourite", Margot Robbie - "Mary Queen of Scots" i Rachel Weisz - "The Favourite".

Najbolji sporedni glumac birat će se između Richsrda E. Granta za "Can You ever forgive me?", Sam Rockwell za "Vice", Mahershala Ali za ulogu u "Green Book", Timothee Chalamet za "Beautiful Boy" i Adam Driver za "BlacKcKlansman".

U kategoriji najboljeg redatelja su Lanthimos - "Favourite", Spike Lee - "BlacKkKlansman", Bradley Cooprom - "Zvijezda je rođena", Pawel Pawlikowski "Hladni rat" i Alfronso Cuaron - "Roma".

Svečana dodjela održat će se u londonskome Royal Albert Hallu, a prisustvovat će joj britanski princ William i njegova supruga Kate te brojne holivudske zvijezde.