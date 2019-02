Stanje stvari: filmovi o hrabrim ženama, kapitalizmu i pustinjacima iz sibirske šume

Službeni program Stanje stvari gledateljima daje uvid u poznate ili manje poznate događaje, nudi zanimljive i nove poglede na brojne društvene fenomene, a njegove dokumentarne priče nerijetko vode gledatelje u najudaljenije zakutke našega planeta. Ove godine putujemo sve do sibirske tajge, gdje susrećemo Braguine i Killine, dvije zaraćene obitelji. Pobliže upoznajemo i nevjerojatno hrabru iračku reporterku Noor Al Helli i doznajemo sve o malim pobjedama žrtava Francova režima u Španjolskoj. U sjajnom njemačkom dokumentarcu Greška sustava obračunavamo se s općeprihvaćenim pojmom ekonomskog rasta i za kraj posjećujemo četveročlanu obitelj u Mumbaiju i njihova pijetla.

U sjajnom novom dokumentarcu Generacija bogatstva (Generation Wealth) Lauren Greenfield (Kraljica Versaillesa, Djeca i novac, KULTura ljepote...) pokušava odgonetnuti odakle proizlazi suvremena opsesija bogatstvom. Među brojnim sugovornicima, bogatašima, starletama i celebrityjima, nalazi se i tzv. "antikrist financijskog svijeta" Florian Homm. Film je 2018. godine otvorio Sundance, a prikazan je i na Berlinaleu, SXSW-u, CPH:DOX-u i drugim festivalima.

Važnu priču o hrabroj Iračanki donosi dokumentarac Žene s eksplozivnim naušnicama (Women With Explosive Earring) iranskog redatelja Reze Farahmanda. Njegova protagonistica, Noor Al Helli je novinarka koja, potaknuta surovom svakodnevnicom rata i terorizmom na Bliskom istoku, odlazi u oslobođeno, ali još uvijek opasno područje u sjevernom Iraku. U kampu pod kontrolom iračke vlasti susreće one o kojima u tom kontekstu rijetko razmišljamo, obitelji terorista, žene i djecu okružene mirisom baruta i zvukovima eksplozija. Nagrađen priznanjem za najbolju režiju na festivalu dokumentarnog filma Cinema Vérité u Iranu, film svjedoči o nevjerojatnoj snazi volje jedne žene da promijeni svijet oko sebe.

Dva dokumentarca kritički se odnose prema postojećem stanju svjetskog ekonomskog i ekološkog sustava. Njemački Greška sustava (System Error) Floriana Opitza bavi se pitanjem suvremenog kapitalizma, koji se temelji na konceptu beskrajnog rasta. Zašto toliko inzistiramo na neprestanom rastu ako znamo da nas to u konačnici može dokrajčiti? Drugi film vizualno je dojmljiv Živjeti u prošlosti budućnosti (Living in the Future's Past) američke redateljice Susan Kucera, a tematizira odnos ljudi prema planetu. Film polazi od činjenice da je Zemlja postojala puno duže nego što smo se mi na njoj našli i postojat će i kad s nje nestanemo. U filmu progovara niz cijenjenih znanstvenika i filozofa, a pripovjedač i producent filma je slavni glumac Jeff Bridges.

U godini koju su obilježili pokreti #timesup i #metoo autorica Amy Adrion snimila je niz intervjua s uspješnim holivudskim redateljicama. Njezin dokumentarac Samo pola slike (Half the Picture), nagrađen na Sundanceu, progovara o poražavajuće malom broju redateljica u Hollywoodu. U filmu o svojim počecima, uspjesima i poteškoćama govore, između ostalih, Ava DuVernay, Jill Soloway, Lena Dunham, Catherine Hardwicke, Miranda July i mnoge druge.

Na ZagrebDoxu ne propustite jedan posve drugačiji dokumentarac u režiji svestranog francuskog vizualnog umjetnika i redatelja Clémenta Cogitorea (Wakhan Front, nagrađen na kanskom Tjednu kritike 2015, Bielutin - u vrtu vremena, prikazan na ZagrebDoxu 2013). Film Braguino, ovjenčan nagradama Dokufesta, Indielisboe i FID Marseillea i filmskih festivala u Moskvi i San Sebastianu, gledatelje vodi u središte sibirske tajge, 700 kilometara od prvog naselja. U bajkovitoj divljini do koje je moguće doći jedino helikopterom upoznajemo dvije zaraćene obitelji, Braguine i Killine. Potomci "starovjeraca", proganjanih disidenata Ruske pravoslavne crkve, žive u potpunom skladu s prirodom, koji bi uskoro mogla ugroziti najavljena devastacija šume.

Američko-španjolski film Šutnja drugih (The Silence of Others) u režiji Almudene Carracedo i Roberta Bahara, a s producentskim potpisom Pedra Almodóvara, film je o upornim pojedincima i njihovim malim pobjedama. Kontroverzni zakon o amnestiji u Španjolskoj je na snazi već 40 godina. U želji da prekinu vlastitu i kolektivnu šutnju, protagonisti filma, žrtve Francova režima, progovaraju o svojim sjećanjima. Film je osvojio nagradu publike i Peace Film Prize na Berlinaleu, a nagrađen je i u Sheffieldu i Jihlavi.

U Mumbai nas vodi kratkometražni indijski dokumentarac Tungrus redatelja Rishija Chandne. Upoznajemo četveročlanu obitelj koja svoj mali životni prostor dijeli s jednim posebnim pijetlom. Kako je tijekom vremena pernati ljubimac počeo zauzimati sve više prostora, počelo se postavljati pitanje pojesti ga ili ne.