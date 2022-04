The Doors Alive - najbolji svjetski The Doors show

Nakon dvije godine nam nakon odličnog koncerta u prepunom zagrebačkom Boogaloo Clubu ponovo dolaze najbolji svjetski The Doors tribute band, The Doors Alive iz Velike Britanije koji će održati koncert u subotu 02.07.2022. u zagrebačkom Boogaloo Clubuu sjećanje na Jim Morrisona kojem je 51. godišnjica smrti 03.07.2022.

James Douglas Morrison ime je koje je zauvijek ugravirano u povijest rocka ali i poezije 20. stoljeća. Ekscentrični ljepotan, ''bog rocka'', ''kralj guštera'', a zapravo mladi sramežljivi student teatrologije i kinematografije na sveučilištu UCLA, koji je često bio smatran čudakom zbog introvertiranosti i interesa za misticizam i ezoteriju, pokazivao je svojom biografijom i poetikom dualističku tendenciju svojega duha; s jedne strane plah i sramežljiv, a s druge strane, radikalni buntovnik, Dioniz koji svojom karizmom i poetikom ima moć razuzdanog boga u ekstazi koji je na pozornici ulazio u trans do te mjere da je to 09. prosinca 1967. na koncertu u New Haven Areni u Conecticutu bio prvi glazbenik na svijetu kojeg je policija uhapsila na pozornici.

The Doors Alive dočaravaju zvuk, izgled, prisutnost i realistični osjećaj šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prošloga stoljeća koji publiku vraća u vrijeme bezvremenskih hitova legendarnih kalifornijskih rock gurua The Doors, pa ćemo tako na koncertu imati prilike čuti hitove kao što su „Light My Fire", „When The Music's Over", „People Are Strange", „Love Me Two Times", „Break On Through (To The Other Side)", „Riders On The Storm", „The End" i mnoge druge. Radi se o koncertu svjetski renomiranog i dokazanog, te jednog od najboljih tribute bandova općenito.

The Doors Alive sviraju ritmičke zarazne melodije uz pratnju hipnotičkoga zvuka orgulja i grube blues dionice na gitari, a sve to obogaćuje bariton glas koji recitira poeziju Jima Morrisona. Pjevač Willie vlada glasom i stasom te neodoljivo podsjeća na jedinstvenog Jima Morrisona, dok članovi grupe The Doors Alive, da bi postigli originalan zvuk, koriste jednake instrumente kao što su ih nekada upotrebljavali originalni članovi The Doorsa, uključujući Fender Rhodes Bass, Vox Continental klavijature i Gibson „SG" gitaru.

Vrata se otvaraju u 20 sati, a početak koncerta je najavljen za 21 sat. Akcijska cijena ulaznica 120 kn do ponedeljka 04.04.2022., od utorka 05.04.2022. će ulaznice koštati 140 kn, a na dan koncerta 160 kn. Od utorka 05.04.2022. će u prodaji biti i "ulaznice sa sličicom" koje ćete moći kupiti u Boogaloo Club Caffe Baru (od 10:00 do 16:00) - Ul. grada Vukovara 68, Dirty Old Shopu - Tratinska 18 (i online) i Rockmarku - Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 (i online).Pored običnih ulaznica će u prodaji biti i posebne VIP ulaznice sa kojima će posjetitelji moći ovaj spektakl posmatrati sa sjedečih mjesta VIP balkona gdje će biti šank i konobari samo za njih. Cijena VIP ulaznica iznosi 200 kn u pretprodaji, te 220 kn na ulazu, limitirane su na 70 komada i mogu se kupiti samo preko Entrio sustava.