The Cure na INmusic festivalu #14

Istinske rock ikone i jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, veličanstveni The Cure, headlineri su INmusic festivala #14!

The Cure će svoj prvi nastup u Hrvatskoj održati na glavnoj pozornici našeg najvećeg open air festivala koji će se održati na Jarunu od 24. do 26. lipnja 2019. godine!

U slavljeničkom duhu četrdesetog rođendana kultnog benda, The Cure su prije nekoliko mjeseci potvrdili planove za festivalsku turneju u 2019. godini u sklopu koje stižu i na INmusic festival #14. U sklopu dugoočekivane festivalske turneje koja će obilježiti nadolazeću festivalsku sezonu indie rock pioniri The Cure prvi će put nastupati u Hrvatskoj, čime INmusic festival i u 2019. godini stoji uz bok najvećim europskim festivalima poput Roskildea, Rock Werchtera, Mad Cool Festivala, Firenze Rocks, Rock En Seine i NOS Aliveu koji će također ugostiti ove rock velikane na njihovoj predstojećoj turneji.

Organizatori INmusic festivala su naglasili važnost najavljenog nastupa The Cure na nadolazećem festivalskom izdanju: "INmusic festival kontinuirano raste i kao nezavisni festival njeguje zavidan međunarodni ugled te ustraje u namjeri da lokalnoj publici svakim izdanjem predstavi umjetnike čija je glazba oblikovala naš svijet i ostavila neizbrisiv kulturni trag na mnogim generacijama. U tom smislu je ispunjen višegodišnji san našeg tima - napokon dovesti The Cure u Hrvatsku i proslaviti s njima 40 godina uistinu izvanredne karijere."

The Cure su nesumnjivo jedan od najuspješnijih alternativnih rock bendova svih vremena - uz preko 27 milijuna prodanih albuma, 13 izdanih studijskih albuma i više od 30 singlova, neosporna je činjenica da se malo tko osim Roberta Smitha i družine može pohvaliti da su oblikovali čitavi glazbeni žanr i utjecali na toliko glazbenika širom svijeta u istoj mjeri kao The Cure. Kultnim albumom "Disintegration" iz 1989. godine osigurali su titulu jednog od najboljih britanskih bendova u posljednjih 50 godina, a sve do posljednjeg albuma "4:13 Dream" objavljenog 2016. godine nisu razočarali publiku ni kritiku. Uz najavu novog materijala koji izlazi naredne godine i kojim će bend obilježiti 40. godišnjicu od objave prvog albuma grupe "Three Imaginary Boys" iz 1979. godine, The Cure ni u 2019. ne posustaje.

Poznati po svom velikom zanosu i ljubavi prema nastupima uživo, koncerti The Curea prava su glazbena poslastica za sve fanove. Tijekom turneje "The Cure World Tour 2016" odsvirali su 76 koncerata u 22 zemlje, a u lipnju 2018. godine trijumfirali su nastupom pred rasprodanim londonskim Hyde Parkom uz live set pun Cure klasika. Presjek vrhunske karijere The Curea uključuje sve njihove bezvremenske hitove, od "A Forest" i "Boys Don't Cry", "The Love Cats", do "Lullaby", "Just Like Heaven", "Lovesong", "Pictures of You", "Friday I'm In Love", i brojnih drugih hitova koji će u lipnju 2019. godine svirati na glavnoj pozornici INmusic festivala.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. INmusic blagdanski paketi su rasprodani!

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.