The Boomtown Rats odgođeni za 17. listopada

Zagrebački koncert grupe The Boomtown Rats u dogovoru s njihovim managementom prebačen je na subotu, 17. listopada, dok lokacija ostaje ista - Tvornica kulture. S obzirom na akutalnu situaciju pomicanje je bilo očekivano, a čekala se samo povratna informacija benda koji izuzetno želi svirati u Zagrebu.

Naravno, sve kupljene ulaznice vrijede za novi datum. Također, ukoliko netko želi povrat novca zbog neodgovaranja novog termina može ga ostvariti na prodajnom mjestu gdje su ulaznice kupljene u vremenu od 14. ožujka do 14. travnja.

I ostala tri najbliža koncerta u organizaciji Tvornice kulture - nastupi Artan Lili, Partibrejkersa i Jure Stublića & grupe Film - su odgođeni te im se traže novi datumi koji će uskoro biti objavljeni.

Kao i u slučaju Boomtown Ratsa kupljene ulaznice vrijedit će za nove koncerte, a svi kojima ova pomicanja neće odgovarati mogu ostvariti povrat novca najkasnije mjesec dana od prvotnog datuma (konkretno - Artan Lili do 13. travnja, Partibrejkers do 21. travnja, a Jura Stublić do 4. svibnja).