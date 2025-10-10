Teorija zavjere o “velikoj zamjeni stanovništva”

Teorija zavjere poznata kao "velika zamjena stanovništva" (engl. Great Replacement) pojavila se u javnom diskursu početkom 21. stoljeća i ubrzo postala jedna od najraširenijih modernih teorija zavjere u Europi i Sjevernoj Americi. Njezina osnovna tvrdnja glasi da zapadne vlade, međunarodne organizacije i elite namjerno potiču masovne migracije kako bi zamijenile domicilno stanovništvo s migrantima iz drugih kulturnih i etničkih sredina. Ova ideja nije utemeljena na činjenicama, no ima snažan politički i emocionalni odjek.

Koncepciju je popularizirao francuski pisac Renaud Camus 2011. godine, tvrdeći da europska populacija "nestaje" zbog demografskih promjena i migracija. Teorija se zatim proširila putem interneta, alternativnih medija i društvenih mreža. Posebno je dobila na zamahu u političkim raspravama o migracijama s Bliskog istoka i Afrike prema Europi.

Pristalice teorije smatraju da postoji skriveni plan koji uključuje vlade i međunarodne organizacije poput Ujedinjeni narodi, koji navodno žele stvoriti "multikulturna društva" kroz smanjenje udjela domaćeg stanovništva. Ovakve tvrdnje nemaju znanstvenu potvrdu, a demografi i stručnjaci za migracije naglašavaju da su demografske promjene rezultat složenih društvenih, ekonomskih i političkih procesa - a ne zavjere.

Jedan od ključnih argumenata pobornika ove teorije temelji se na stvarnim migracijskim trendovima: populacije u Europi stare, dok istovremeno dolazi do porasta broja migranata iz siromašnijih zemalja. Međutim, stručnjaci ističu da se radi o očekivanim demografskim procesima povezanima s globalizacijom i ekonomskim razlikama, a ne o organiziranoj zamjeni stanovništva.

Opasnost ove teorije ne leži samo u njezinoj netočnosti, već i u društvenim posljedicama. Ideja o "zamjeni" potiče osjećaje straha, nesigurnosti i mržnje prema migrantima i manjinama. Ona se često koristi za opravdavanje ksenofobnih i ekstremističkih stavova, a u nekim slučajevima bila je povezana i s nasilnim činovima. Na primjer, napadači u nekoliko terorističkih napada u posljednjem desetljeću navodili su ovu teoriju kao motivaciju.

Brojne institucije i organizacije za borbu protiv dezinformacija upozoravaju da je riječ o lažnoj i manipulativnoj naraciji koja ne uzima u obzir složenost demografskih procesa. Umjesto zavjere, stručnjaci ukazuju na potrebu za racionalnim i humanim pristupom migracijama te na važnost društvene kohezije i integracije.

Sve u svemu, teorija o "velikoj zamjeni stanovništva" tipičan je primjer suvremene teorije zavjere: jednostavno objašnjenje složenih pojava, usmjereno na izazivanje straha i podjela. Razumijevanje stvarnih uzroka demografskih promjena ključno je kako bi se spriječila širenja ovakvih opasnih i netočnih narativa.