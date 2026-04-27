Invera Equity Partners prikupila značajna sredstva
Invera Equity Partners prikupila 160 milijuna EUR za Fond II - 2,5 puta više od prvog fonda
Invera Equity Partners, upravitelj privatnog vlasničkog fonda usmjeren na jugoistočnu Europu, danas je objavila kako je ostvarila svoje prvo zatvaranje Invera Private Equity Fonda II prikupivši 160 milijuna EUR - što predstavlja 2,5 puta više od prvog fonda.
Velik interes odražava snažno povjerenje institucionalnih i međunarodnih ulagača u Inverinu strategiju, povijest uspješnosti iz Fonda I te jedinstveno pozicioniranje tvrtke kao aktivnog, operativno angažiranog partnera za ambiciozna poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u regiji. Konačno zatvaranje, s ciljem od 200 milijuna EUR, očekuje se u zadnjem kvartalu 2026. godine.
"Fond II predstavlja značajan korak naprijed - u opsegu, timu i ambicijama. Povjerenje koje su nam ukazali naši ulagači izravni je odraz onoga što smo zajedno postigli u Fondu I i onoga u što vjerujemo da je moguće u godinama koje dolaze. Jugoistočna Europa nalazi se na prekretnici, a Invera je izgrađena upravo za ovaj trenutak."
- Slaven Kordić, Managing partner, Invera Equity Partners
Izgrađeno na iznimnoj uspješnosti Fonda I
Inverini debitantski fond postavio je visoku ljestvicu za privatni kapital u jugoistočnoj Europi. Uz potporu EBRD-a i odabranog kruga institucionalnih ulagača, Fond I pokazao je da disciplinirano izvršavanje poslova, duboka sektorska stručnost i istinsko operativno partnerstvo mogu generirati diferenciran i uspješan prinos na tržištu. Istaknuti primjeri iz portfelja uključuju transformacijsku rast Muzeja iluzija - tvrtke kojoj je Invera pomogla da se razvije od regionalne atrakcije u najveći privatni lanac imerzivnih muzeja na svijetu, prisutan u više od 50 gradova - te rastuće portfelje visokokvalitetnih SME-ova u sektorima poslovnih usluga, IT-ja, proizvodnje, zdravstva, prehrambene industrije i ugostiteljstva.
Uspješnost Fonda I potvrdila je Inverinu temeljnu tezu: da pristup koji je izrazito usmjeren na operativno partnerstvo, u kombinaciji s dubokim regionalnim mrežama i upravljanjem na institucionalnoj razini, stvara iznimnu dodanu vrijednost.
"Krenuli smo s ciljem da dokažemo kako jugoistočna Europa zaslužuje privatni kapital institucionalne kvalitete. Fond I to je nedvosmisleno potvrdio. Fond II omogućuje nam da idemo dalje - s više kapitala, dubljim timom i još snažnijom platformom za stvaranje vrijednosti."
- Kemal Sikirić, Managing partner, Invera Equity Partners
Inverina prednost: 4 stupa diferenciranog stvaranja vrijednosti
Uz pokretanje Fonda II, konkurentska prednost Invere izgrađena je oko četiri strateška stupa koja definiraju kako tvrtka pronalazi, razvija i skalira iznimna poduzeća u jugoistočnoj Europi i šire.
01 | Pristup najboljim talentima
Inverina mreža, izgrađena u više od dva desetljeća prisutnosti na tržištima jugoistočne Europe, donosi pristup vodećim direktorima i stručnjacima u regiji. Za osnivače i upravljačke timove, partnerstvo s Inverom znači pristup čitavom ekosustavu talenata.
02 | Operativni tim koji pomaže tvrtkama da napreduju
Inverin interni operativni tim jedna je od najdistinktivnijih karakteristika bilo kojeg fonda koji djeluje u jugoistočnoj Europi - i možda najvažniji razlog zašto portfeljne tvrtke dosljedno nadmašuju konkurenciju. Inverini operativni stručnjaci rade bok uz bok s upravljačkim timovima na terenu, baveći se svime, od poboljšanja financijske uspješnosti i komercijalne strategije do organizacijskog dizajna i usvajanja tehnologije.
03 | Paneuropska i globalna mreža za ekspanziju
Jedan od najvećih potencijala za tvrtke iz jugoistočne Europe je širenje na međunarodna tržišta. Zahvaljujući paneuropskoj mreži investitora, partnera, distributera i savjetnika, Invera portfeljnim tvrtkama otvara konkretne prilike za rast izvan regije. Muzej iluzija je primjer takvog pristupa - uz podršku Invere tvrtka je od regionalne inovacije izrasla u globalni brend prisutan na pet kontinenata.
04 | Tehnologija kao pokretač kontinuiranog rasta
Invera ulaže u tvrtke koje su spremne za tehnologiju - a gdje još nisu, pomaže im da to postanu. Kroz implementaciju digitalnih rješenja, od ERP-a i e-commercea do analitike podataka i AI alata, Invera portfeljnim tvrtkama pomaže ubrzati rast, smanjiti troškove i otvoriti nove izvore prihoda. Tehnološki razvoj dio je svake investicije od samog početka, uz plan koji je usklađen s poslovnim ciljevima i dugoročnim rastom.
Institucionalno povjerenje ulagača
Prvo zatvaranje Fonda II privuklo je snažan interes raznolike grupe institucionalnih i međunarodnih ulagača, obiteljskih ureda i strateških partnera, uključujući Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskog investicijskog fonda (EIF). Institucionalno povjerenje ulagača u Fond I i nastavak angažmana s Fondom II snažan je signal kvalitete Inverina tima, upravljanja i ESG vjerodostojnosti. Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, planirano za zadnji kvartal 2026. godine.
