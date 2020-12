Systaime @ hackn3t - novogodišnji streaming performans

Posljednje ovogodišnje hackn3t online događanje - audiovizualni performans novomedijskog umjetnika - Systaimea, održat će se 31. prosinca, s početkom u 22 sata. Performans je otvorenog tipa i pristup je slobodan, a bit će dostupan putem mrežne stranice hacklab01.org.

Systaime je umjetnik-trol koji preplavljuje društvene mreže animiranim gifovima, kolažima proširene stvarnosti i politiziranim glitchevima. 1999. zasniva koncept "French Trash Touch" i saturira internet multiplicirajući mrežne identitete. Za Orties, Asia Argento i Telepopmusic izrađuje glazbene spotove te nastupa kao DJ i VJ.

U seriji radova "Silences" remiksiranjem "velikana" oštro kritizira aktualne događaje i političare, od Trumpa do Putina, izdvajanjem tišine iz snimaka njihovih govora. U radu "Bitcoin Abundance" iz 2014. autor s ciljem "istraživanja kolektivne digitalne svijesti" izruguje tehnološke trendove prevodeći ih u motivacijske govore.

Systaime zanemaruje hijerarhiju i suočava publiku s ljudskim kontradikcijama u zamci velikog digitalnog pauka. U svojim postavima koristi mash-upove kao reprezentaciju digitalne proliferacije ("Systaime Work !n Progr355", 2017).

Super Art Modern Museum (SPAMM) online izložbama predstavlja nove generacije umjetnika s povremenim fizičkim izložbama u New Yorku ("Cupcake", 2013), Moskvi ("Spamm Of Virtualism", 2015) , Caracasu ("Dulce", 2013), Napulju ("Philosophy", 2019).

systaime.com

Hacklab01 je projekt AKC i umjetničke organizacije Format C, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade "Kultura Nova" i Grada Zagreba.