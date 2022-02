Svjetski dan radija u Dokukinu KIC

Dokukino KIC ovoga tjedna obilježava Svjetski dan radija, u nedjelju, 13. veljače, posebnom projekcijom zvučno zamamnog ostvarenja Marije Stojnić Govori da bih te video posvećenog jednoj od najstarijih radio-postaja u Europi, Radio Beogradu.

Govori da bih te video istražuje soundscapes tog važnog bastiona kulture grada Beograda i u sinesteziji riječi, šumova, glazbe i tišine otkriva potencijal radiofonije u doba masovnih medija. Filmski novitet na programu je u nedjelju u 19:15 sati. Nakon projekcije filmski kritičar Nino Kovačić razgovarat će s redateljicom Marijom Stojnić koja će nam se pridružiti putem Zooma, a u kinu će mu se pridružiti nagrađivana radijska autorica i novinarka Ljubica Letinić.

Ostatak tjedna provodimo uz sovjetske priče, počev od Vitalija Manskog i njegovog najnovijeg filma o posljednjem predsjedniku SSSR-a, Gorbačov. Raj. Manski se vraća tematici postsovjetske stvarnosti u sjeni političkih događaja i u središte postavlja osobu koja je tvorac politika koje su građanima u Sovjetskom Savezu dale priliku za većom slobodom. No, s druge strane, za njegove kratke vladavine došlo je i do mnogo skandala i zataškivanja, od nuklearne katastrofe u Černobilu do nasilno ugušenih prosvjeda u Tbilisiju. Pobjednik nagrade za najbolju režiju na prestižnom festivalu dokumentarnog filma IDFA na programu je od petka 11. veljače do nedjelje 13. veljače.

U petak 11. veljače na programu je i vrlo uspješan film Dolye Gavanski Dan žena koji nas vodi kroz ženska svjedočanstva o životu u doba ogromnih povijesno-društvenih promjena u SSSR-u. Redateljica konstruira safe space za svoje utjecajne i vrlo šarolike govornice, među kojima su Nobelovka Svetlana Aleksijevič i internetska senzacija Elena Krygina, kao i mnoge druge osobe u javnom prostoru. Njihove iskrene priče pomažu nam shvatiti i izgraditi sliku o velikom imperiju i ženskom pitanju u turbulencijama 20. stoljeća.

Osim u društvu Mihaila Gorbačova, subotu 12. veljače provodimo i s litavskim mornarom koji je usred hladnog rata '70-ih godina svojim neuspješnim prebjegom sa sovjetskog broda uspio privući medijsku pozornost cijeloga svijeta. Višestruko nagrađivani Skok redateljice Giedrė Žickytė prati dugu političku borbu za američki san Simasa Kudirke i pokušava saznati kakve su diplomatske odjeke njegovi potezi napravili na kompleksnoj društvenoj sceni toga - ali i našega doba.

Ulaznice za sve filmove možete kupiti na pojedinim stranicama filmova (putem PayPala) ili rezervirati mailom. O epidemiološkim mjerama koje su na snazi, kao i potrebnim potvrdama za ulazak u kino čitajte ovdje.