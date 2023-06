Svi na Prljavce u Cave Romane

Kada su kretali 1977. godine razmišljali su o imenu Zarazne bolesti no, srećom, odlučili su se za Prljavo kazalište. Bili su punkeri, klinci iz Dubrave, a danas su institucija hrvatske rock scene. Iza njih je 14 studijskih albuma, 9 koncertnih, a u povodu obilježavanja četrdeset godina glazbene karijere i uspješnog trajanja na glazbenoj pozornici, 2019. godine Prljavci su dobili i Povelju Republike Hrvatske. Na Rocks&Stars Festival u Cave Romane stižu u četvrtak 27. srpnja, na njihovim se koncertima publika uvijek zabavlja, pleše i pjeva do kasno u noć, a oni uživaju u svakoj sekundi provedenoj na stageu i to se itekako osjeti.

Prljavci dolaze s novim hitom i zvuče bolje no ikada

„Pridružite nam se u Vinkuranu, u Cave Romane, bit će to nezaboravna večer!", poručio je Mladen Bodalec uoči dolaska i to je obećanje kojem vjeruju sve generacije fanova. Postoje pjesme bez kojih se ne može, kao što su "Crno-bijeli svijet" i "Mi plešemo", koje će sigurno odjekivati kamenolomom, no Rocks&Stars Festival će sigurno biti prilika da publika uživo čuje i novi hit „Stare navike", koji već osvaja eter i najavljuje novi album nakon 10-ak godina pauze, pa ostavljamo i prostor za poneka iznenađenja.

Ovo je festival koji morate doživjeti barem jednom

Rock&Stars Festival u Cave Romane Vinkuran u 5 će dana ugostiti 5 velikih glazbenih imena potvrđujući time, iz godine u godinu, status vrhunskog događanja koji spaja turizam, kulturu, renomirane glazbenike i društvenu odgovornost.

Petar Grašo - srijeda, 26. srpnja

Prljavo kazalište - četvrtak, 27. srpnja

Silente - četvrtak, 3. kolovoza

Liveplay (Coldplay tribute band) - petak, 4. kolovoza

Kosheen - subota, 5. kolovoza

Uz sunce, more i ukusnu istarsku gastronomiju, Rocks&Stars Festival iskustvo je koje se pamti. Gdje god da se okrenete, napravit ćete fotografiju kao uspomenu za cijeli život. Uz to, garantirano ćete mu se vraćati iz godine u godinu, kao što to čine i brojni posjetitelji i turisti već četvrtu godinu zaredom.

Ulaznice su dostupne na svim Eventim prodajnim mjestima, za više informacija tu je www.caveromane.com, dok sve novosti možete pronaći na službenim Facebook i Instagram stranicama. Vidimo se!