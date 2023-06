Joker Out na prvom velikom samostalnom koncertu u Hrvatskoj

Nakon sjajnog nastupa na Sea Star Festivalu, kao i na zagrebačkoj Šalati na kojoj su nastupili prije dvojca Buč Kesidi, Joker Out je pokazao da imaju vjerojatno najjaču hrvatsku fan bazu za jednog slovenskog izvođača.

U prilog tome ide i činjenica da je njihova pjesma "Carpe Diem" ušla na Billboardov popis najviše streamanih pjesama u Hrvatskoj, uključujući sve streaming servise. Upravo taj eurovizijski hit i generacijska himna samo na Spotifyju broji više od 10 milijuna slušanja, a našao se i na popisu "Top 10 Spotify Global Viral Chart" te je "Carpe Diem" dobila epitet i treće najvruće pjesme Eurosonga.

Joker Out - „Carpe Diem"

Joker Out svakim danom pokazuju da su u strelovitom usponu i da nižu velike uspjehe. Uvršteni su na IMPALA popis 100 izvođača na koje treba obratiti pažnju u 2023. godini, a višestruki su dobitnici nagrade Zlata piščal, svojevrsnog slovenskog Grammyja, za izvođača i mladu nadu godine dok su na MAC Awards nominirani za najboljeg regionalnog ex-Yu rock izvođača. Uz karizmatični nastup na Eurosongu, pod povećalo su došli i s duetom na pjesmi „New Wave" s rock ikonom Elvisom Costellom, koji će surađivati i na njihovoj novoj pjesmi "Indecent Notions".

Sve je za Joker Out počelo 2016. godine, a dosad su objavili dva albuma - „Umazane misli" i „Demoni" i u potpunosti osvojili susjednu državu, ali i pokazali velik internacionalni potencijal. Upravo to prepoznaju i međunarodni mediji, pa BBC hvali suradnju s Costellom, a The Mirror primjerice bend uspoređuje s Harryjem Stylesom. Bend istovremeno radi na svom prvom albumu na engleskom koji bi trebao biti objavljen ove godine, a na koncertu u Zagrebu predstavit će i nove pjesme.

Joker Out - "Demoni"

Sjajni Joker Out nastupit će u Tvornici kulture mjesec dana nakon što će svirati u ljubljanskoj Areni Stožice, najvećoj u Sloveniji, gdje se očekuje više od 12 tisuća posjetitelja, a kapacitet je već gotovo rasprodan. Prvi samostalni zagrebački nastup bit će prilika čuti zašto su se jako brzo prometnuli u bend koji osvaja svojim live nastupima nabijenim energijom.

Early bird ulaznice su u prodaji od petka, 2. lipnja u 9:00 po cijeni od 14 eura, a ta cijena vrijedit će do 16. srpnja. Dan nakon, 17. srpnja, cijena se penje na 16 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 19 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na www.eventim.hr.