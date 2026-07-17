Svemirsko zrcalo iznad naših glava: Trumpova komisija odobrila projekt koji briše granicu između dana i noći

Čovječanstvo se nalazi na pragu nove ere u kojoj bi pojam "tamne noći" mogao postati stvar prošlosti. Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC), pod administrativnim utjecajem Trumpove vlade, službeno je odobrila kontroverzni zahtjev tvrtke Reflect Orbital za testiranje satelita Earendil-1. Riječ je o revolucionarnom, ali i iznimno opasnom projektu opremljenom golemim svemirskim zrcalima. Glavni cilj ove tehnologije je stvaranje "sunčeve svjetlosti na zahtjev" usred noći. Iako investitori i tehnološki entuzijasti u ovome vide nevjerojatan komercijalni potencijal za energetiku i poljoprivredu, znanstvena zajednica i astronomi su na nogama. Upozorenja su jasna: igranje s prirodnim ciklusima svjetlosti moglo bi izazvati ekološku i klimatsku katastrofu epskih razmjera.

Što je zapravo projekt Earendil-1 i kako radi svemirsko zrcalo?

Koncept koji stoji iza projekta tvrtke Reflect Orbital na prvi pogled zvuči kao scenarij iz znanstveno-fantastičnih filmova. Satelit Earendil-1 bit će lansiran u nisku Zemljinu orbitu, a njegova ključna komponenta je masivno, visokoreflektirajuće zrcalo izrađeno od ultra-laganih materijala. Kada satelit dosegne svoju radnu poziciju, zrcalo će se rastvoriti i početi hvatati sunčeve zrake s one strane planeta koja je trenutno obasjana suncem.

Te zrake potom će se precizno usmjeravati prema specifičnim koordinatama na tamnoj strani Zemlje. Zamislite to kao golemu svemirsku bateriju koja može osvijetliti gradove, industrijska postrojenja ili poljoprivredna zemljišta u tri sata ujutro. Prema riječima investitora, ova tehnologija omogućit će solarnim elektranama da proizvode električnu energiju 24 sata dnevno, uklanjajući najveći nedostatak obnovljivih izvora energije - ovisnost o dnevnom svjetlu. Također, mogla bi olakšati hitne spasilačke operacije nakon prirodnih katastrofa pružajući trenutačno, masivno osvjetljenje pogođenih područja.

Zašto je Trumpova komisija ubrzala ovo odobrenje?

Odluka FCC-a da izda dozvolu za testiranje iznenadila je mnoge regulatorne stručnjake, ali savršeno se uklapa u širu geopolitičku i tehnološku strategiju trenutačne američke administracije. Pod motom očuvanja američke dominacije u svemiru i tehnološkom sektoru, Trumpova administracija snažno gura deregulaciju. Slično kao i kod nedavnih naredbi za ubrzanje izgradnje kvantnih računala radi utrke s Kinom, svemirska zrcala se promatraju kroz prizmu ekonomske moći.

Zagovornici projekta unutar komisije tvrde da bi Amerika mogla izgubiti primat ako prva ne komercijalizira svemirsko upravljanje svjetlošću. No, kritičari ističu da je odobrenje doneseno na brzinu, bez dubinskih ekoloških studija i bez konzultacija s međunarodnim tijelima. Svemir ne pripada niti jednoj državi, pa jednostrano odobrenje tehnologije koja utječe na globalni izgled neba izaziva ozbiljne diplomatske i pravne tenzije.

Svemirsko zrcalo i crni scenariji: što sve može krenuti pogrešno?

Znanstvenici diljem svijeta zgroženi su ovim potezom, a popis potencijalnih opasnosti i katastrofalnih scenarija raste iz dana u dan. Ako se tehnologija ne kontrolira savršeno, posljedice bi mogle biti nepopravljive.

1. Potpuni kolaps ekosustava i uništenje bioraznolikosti

Priroda funkcionira prema strogo definiranim cirkadijalnim ritmovima. Životinje, kukci i biljke evoluirali su milijunima godina oslanjajući se na stabilnu izmjenu dana i noći. Umjetno osvjetljavanje noćnog neba dezorijentirat će ptice selice, uništiti noćne oprašivače poput moljaca i poremetiti lance ishrane. Bez noćnih kukaca, mnoge biljne vrste prestat će se razmnožavati, što vodi do lančanog kolapsa ekosustava.

2. Katastrofalne klimatske promjene i lokalno pregrijavanje

Koncentriranje sunčeve svjetlosti na specifične regije tijekom noći znači unos dodatne toplinske energije u atmosferu u vrijeme kada bi se ona prirodno trebala hladiti. Stalno bombardiranje određenih područja svjetlošću i toplinom može drastično promijeniti lokalne vremenske prilike, uzrokovati ekstremne toplinske valove, poremetiti zračne struje i stvoriti nepredvidive olujne sustave.

3. Kraj moderne astronomije i pogreške u ranom upozoravanju

Profesionalni astronomi već godinama vode bitku protiv satelitskih megakonstelacija poput Starlinka. No, projekt Reflect Orbital podiže zagađenje svjetlošću na potpuno novu, destruktivnu razinu. Golema zrcala stvarat će ogroman bljesak na noćnom nebu, čineći zemaljske teleskope praktički beskorisnima. Znanstvenici upozoravaju da bi zbog ovog bliještanja mogli propustiti uočiti opasne asteroide koji jure prema Zemlji, čime se izravno ugrožava sigurnost cijelog planeta.

4. Tehnički kvarovi i "zraka smrti" iz svemira

Što ako sustav pozicioniranja zrcala zakaže? Ako softver pretrpi kiber-napad ili ako satelit pogodi komad svemirskog smeća, zrcalo bi moglo ostati blokirano u pogrešnom položaju. U najgorem scenariju, umjesto blagog difuznog svjetla, zrcalo bi moglo fokusirati intenzivnu, laserski oštru zraku sunčeve svjetlosti na naseljeno mjesto. To bi moglo izazvati masovne požare, spaljivanje usjeva i teške opekline kod ljudi u roku od nekoliko sekundi.

Utjecaj na ljudsko zdravlje: svijet bez sna

Osim ekoloških i tehničkih prijetnji, ne smije se zanemariti ni izravan utjecaj na ljude. Ljudsko tijelo treba potpuni mrak za proizvodnju melatonina, hormona odgovornog za regulaciju sna i obnovu organizma. Stalna izloženost umjetnom svjetlu iz svemira dovest će do epidemije nesanice, kroničnog umora, depresije i povećanog rizika od malignih bolesti. Pravo na tamno nebo i prirodan san moglo bi postati luksuz dostupan samo rijetkima.

Komercijalni profit ispred opstanka planeta?

Odobrenje gradnje i testiranja svemirskog zrcala pod pokroviteljstvom Trumpove komisije otvara opasan presedan u kojem profit i tehnološki prestiž imaju prednost pred sigurnošću planeta. Dok se čovječanstvo bori s postojećim klimatskim promjenama, uvođenje ovako radikalne geoengonjerske tehnologije bez globalnog konsenzusa predstavlja golem rizik. Hoće li Earendil-1 donijeti energetski preporod ili će postati najveća ekološka pogreška u povijesti, pokazat će predstojeći testovi. Jedno je sigurno - pogled na zvjezdano nebo više nikada neće biti isti.