Najpoznatiji kriptidi na svijetu: bića iz mitova koja mnogi i danas smatraju stvarnima

Svijet je prepun neobjašnjivih misterija, no malo koja tema golica maštu javnosti kao što to čine kriptidi. Kriptidi su životinje ili bića za koja se vjeruje da postoje na temelju usmene predaje, lokalnih legendi i neprovjerenih svjedočanstava, ali za čije postojanje ne postoji nikakav čvrsti znanstveni dokaz. Znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ovih skrivenih bića naziva se kriptozoologija. Iako je službena zoologija odbacuje kao pseudoznanost, milijuni ljudi diljem planeta uvjereni su da u dubokim šumama, neistraženim jezerima i mračnim pećinama žive stvorenja koja uspješno izmiču modernoj tehnologiji.

Fascinacija ovim bićima ne slabi ni u 21. stoljeću. Štoviše, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama, priče o njima šire se brže nego ikada prije. U nastavku donosimo detaljan pregled najčešćih svjetskih kriptida koji se u popularnoj kulturi neprestano spominju kao stvarni, unatoč potpunom nedostatku materijalnih dokaza.

Bigfoot: div iz sjevernoameričkih šuma

Među svim kriptidima, Bigfoot (poznat i kao Sasquatch) zauzima apsolutno prvo mjesto po popularnosti. Opisan kao golemo, dlakavo, čovjekoliko biće visoko između dva i tri metra, Bigfoot navodno luta gustim i neprohodnim šumama Pacifičkog sjeverozapada u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Izvještaji o viđenjima ovog bića sežu stoljećima unatrag, počevši od autohtonih indijanskih plemena koja su u svojim mitovima opisivala "divlje ljude iz šume". Moderna histerija započela je sredinom 20. stoljeća, a vrhunac je doživjela 1967. godine kada je snimljen famozni Patterson-Gimlinov film. Taj kratki, zrnati video prikazuje veliko dlakavo biće kako hoda na dvije noge kroz šumu u Kaliforniji.

Iako entuzijasti ovaj video i danas smatraju krunskim dokazom, znanstvena zajednica ga odbacuje kao vještu prevaru s čovjekom u odijelu od krzna. Svi dosadašnji navodni materijalni dokazi, poput otisaka stopala, uzoraka dlake ili izmeta, nakon laboratorijskih su se analiza pokazali lažnima. DNK testovi redovito bi utvrdili da uzorci zapravo pripadaju poznatim šumskim životinjama, najčešće medvjedima, jelenima ili divljim svinjama.

Nessie: škotska legenda iz dubine jezera

Ako je Bigfoot kralj kopnenih kriptida, onda je Čudovište iz Loch Nessa (od milja zvano Nessie) neprikosnoveni vladar vodenih prostranstava. Legenda o golemom biću koje živi u dubokom, tamnom i hladnom škotskom jezeru Loch Ness datira još iz 6. stoljeća, kada je sveti Kolumba navodno spasio jednog plivača od riječne nemani.

Priča je globalno eksplodirala 1934. godine s objavom takozvane "kirurgove fotografije", koja prikazuje obris glave i dugog vrata kako izviruju iz vode, nalik na prapovijesnog pleziosaura. Ta je fotografija desetljećima oblikovala predodžbu o Nessie, sve dok devedesetih godina prošlog stoljeća jedan od sudionika nije priznao da se radilo o običnoj igrački-podmornici s montiranom plastičnom glavom zmije.

Znanstvenici su u više navrata pokušali stati na kraj nagađanjima. Najopsežnije istraživanje provedeno je kroz analizu e-DNK (okolišnog DNK) iz uzoraka vode iz cijelog jezera. Rezultati su pokazali potpunu odsutnost bilo kakvog reptilskog ili prapovijesnog genetskog materijala. Umjesto čudovišta, utvrđena je iznimno visoka koncentracija DNK europskih jegulja. Znanstveni zaključak je jasan: ono što ljudi vide na površini jezera najčešće su velike jegulje, valovi, plutajuća debla ili optičke iluzije uzrokovane specifičnim lomom svjetlosti na vodi.

Čupakabra: noćna mora Latinske Amerike

Za razliku od Bigfoota i Nessie čiji korijeni sežu daleko u prošlost, Čupakabra (Chupacabra) je relativno moderan kriptid. Prva izvješća pojavila se u Portoriku 1995. godine, nakon čega su se priče munjevito proširile Meksikom, jugom SAD-a i ostatkom Latinske Amerike. Naziv u doslovnom prijevodu znači "bisač koza", što savršeno opisuje njezinu navodnu naviku.

Svjedoci su opisivali kako misteriozno biće napada domaće životinje, prvenstveno koze i kokoši, te im ispija svu krv kroz male ubodne rane na vratu. Prvotni opisi prikazivali su Čupakabru kao izvanzemaljsko biće s velikim crvenim očima, bodljama na leđima i sposobnošću skakanja poput klokana.

Međutim, kada su farmeri napokon uspjeli uloviti i ustrijeliti nekoliko navodnih primjeraka ovog stvorenja, misterij je ubrzo riješen. Veterinarske i genetske analize lešina pokazale su da se radi o sasvim uobičajenim kanidima - uglavnom kojotima, divljim psima ili lisicama. Ono što ih je činilo zastrašujućima i neprepoznatljivima bio je teški oblik sarkoptične šuge. Zbog ove bolesti životinje gube gotovo svu dlaku, koža im postaje tamna, naborana i prekrivena krastama, a zbog opće iscrpljenosti i nemogućnosti lova na brzi plijen u divljini, prisiljene su napadati lakše dostupnu domaću stoku.

Zašto ljudi i dalje žele vjerovati?

Psiholozi i sociolozi ističu da popularnost kriptida ne proizlazi iz nedostatka inteligencije ili obrazovanja kod ljudi, već iz duboko ukorijenjene ljudske potrebe za misterijem i istraživanjem. Živimo u svijetu gdje je gotovo svaki kutak planeta mapiran satelitima i istražen, pa ideja da u divljini još uvijek postoje velika, neotkrivena bića pruža utjehu i osjećaj avanturizma. Nažalost po kriptozoologe, dok se ne pojavi neoboriv materijalni dokaz u obliku živog primjerka ili kostura koji će proći rigoroznu recenziju znanstvene zajednice, Bigfoot, Nessie i Čupakabra ostat će isključivo u domeni modernih mitova i pop-kulture.