Sve što vam treba za vesele blagdane

Brojna istraživanja pokazala su da se u prosincu značajno povećava naš interes za seks. Taj trend zabilježen je diljem svijeta i pojavljuje se uglavnom tijekom zime. Uz sav stres koji donose blagdani i okupljanje obitelji, sasvim je prirodno imati dodatnu želju za seksom. Žudite za tim da pobjegnete od svega i s vremena na vrijeme se iskradete na tajni blagdanski seks. Da se razumijemo, to što je praznik ne znači da svoje posebno slatke želje trebate ostaviti po strani.

Imajući to na umu, LELO je pripremio kompletan popis ideja za blagdanski seks: od seks položaja i božićnih afrodizijaka do igranja uloga i ostalih seksi igara.

Blagdanske seks poze za oh, oh, oh trenutke!

Predstavljamo vam 3 najbolja načina da ostanete kinky i svečani u isto vrijeme (kapa Djeda Mraza nije obavezno, ali ju toplo preporučujemo).

● U krilu Djeda Mraza

Dok vaš partner sjedi na rubu kreveta, sjednite mu postrance u krilo i stavite ruke oko njegovog vrata. Dok sjedite na njemu, strastveno mu šapnite što želite pronaći ispod bora 25. prosinca i razgovarajte o onome što vam prvo padne na pamet. To može biti poklon sa soničnim valovima za stimulaciju unutarnjeg i vanjskog dijela klitorisa poput jedinstvenih SONA, SILA ili ENIGMA. Na ovaj način ćete doživjeti poseban oblik bliskosti ove blagdane.

● Ušuškajte se

Dok ostali vrijeme provode pjevajući božićne pjesme, vi se radije usredotočite na toplinu koje vi i vaš partner možete podijeliti u ovoj intimnoj pozi. Omotajte noge oko svog partnera ispod omiljenog pokrivača i dopustite da vas suptilno stiskanje podsjeti zašto nešto jednostavno može biti senzacionalno - idealno je da oboje ostanete pokriveni! Također, čuli smo da seks samo s čarapama i seks igračkom povećava sveukupni užitak - preporučujemo da otkrijete potpuno novi način uživanja u seksu s TIANITM 3 vibratorom za parove na daljinsko upravljanje s kojim ćete se dodatno zagrijati.

● Tiha noć

Za kraj smo ostavili još jednu kinky pozu, drugim riječima posebnu blagdansku čaroliju. Sve što trebate je kada puna vruće, pjenušave vode, možda čaša vina i novi LELO DOTTM - vanjski klitoralni vibrator za višestruke orgazme. Savršen je za uzbudljivu solo igru koja će vam pružiti zabavu na više načina. Nakon što su svi darovi zamotani i čarape napunjene, ostaje vam samo iščekivati taj čaroban osjećaj... ali ne možemo vam obećati da će noć biti u potpunosti tiha.

Božićni afrodizijaci

Kada budete obavljali blagdansku kupovinu, preporučujemo da nabavite duple porcije hrane - jednu za tradicionalnu upotrebu i drugu za spavaću sobu kako biste božićnoj hrani dali potpuno novo značenje.

● Punč - njegovi sastojci (jaja, med, vanilija i muškatni oraščić) mogu pomoći u jačanju libida.

● Marcipan - pri izradi božićnih kolačića svakako dodajte komadić marcipana jer su bademi poznati afrodizijak. Navodno je njegov miris dovoljan da se žena uzbudi i zaintrigira.

● Medenjaci - đumbir značajno pojačava cirkulaciju krvi i kod muškaraca i kod žena. Što više krvi teče u našim intimnim dijelovima, to smo uzbuđeniji - a to na koncu donosi bolje orgazme.

Zabava oko božićnog drvca

Božićne igre nisu samo za djecu - barem ne ove koje ćemo predložiti. Postoji nekoliko igara koje odrasli smatraju jednako uzbudljivim. Pronađite malo blagdanske radosti i isprobajte ove zabavne blagdanske igre.

● Stiže Djed Mraz - Djed Mraz može svršiti bilo kada u ovoj zločestoj igri! Uzmite torbu (jarko crvena je vjerojatno najatraktivnija opcija) i stavite razne stvari u nju. To može biti izbor vaših omiljenih seks igračaka ili čak presavijeni komad papira na kojem piše zaigrani prijedlog. Zatim zamolite partnera da zatvori oči i odabere jedno. Što dolazi nakon toga? Pa, vi, naravno.

● Gospođa Mraz za vas - Djed Mraz je možda velika faca na Sjevernom polu kada uveseljava diljem svijeta, ali mi volimo zamišljati gospođu Mraz kao glavnu u spavaćoj sobi. Femdom može uključivati ​​omalovažavanje ili jednostavno tradicionalno šefovanje nad pokornima.

● Ukrasi me - Vrpce su definitivno božićna tradicija i mogu se koristiti kao slatki uvod u bondage. Pobrinite se da su vam škare u blizini i pogledajte nekoliko vodiča za zamatanje darova koji će vam pomoći da pravilno zavežete čvor.

● Nestašluci - Za ovu kinky igru uloga, pokorni pomoćnik mora navesti sve zločeste stvari koje je učinio ove godine svome vlasniku koji svako priznanje može nagraditi laganim udarcem biča. Nakon toga, na njima je da odluče zaslužuju li božićni dar.

● Zadnje, ali ne manje vrijedno, zamotajte jedan drugoga u omiljeni papir za zamatanje - dar za čije otvaranje ne morate čekati Božić

Evo, sad znate sve načine na koje se možete zagrijati ove blagdanske sezone. Samo nemojte o njima razmišljati dok sjedite pored bake.